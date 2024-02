Segovinha vai jogar no clube de John Textor na Bélgica por empréstimo - (crédito: Vitor_Silva) Jogada10 Jogada10

O atacante Matías Segovia, conhecido como Segovinha, não vai mais jogar pelo Botafogo. O jogador paraguaio foi anunciado nesta quinta-feira (1) como reforço do Molenbeek, da Bélgica. O clube é de propriedade do americano John Textor, dono da SAF que comanda o Alvinegro.

O acordo entre as partes envolve um empréstimo de Segovinha até o final da temporada europeia, sem a inclusão de opção de compra. Este movimento, aliás, segue a linha de transações semelhantes. Do mesmo modo, Philipe Sampaio e Carlos Alberto também trocaram o Botafogo pelo clube belga.

Segovinha viveu altos e baixos no Botafogo

A passagem de Segovia pelo Botafogo começou com grande expectativa, conquistando rapidamente o apoio da torcida carioca e até mesmo gerando um hit em sua homenagem. No entanto, o atacante perdeu espaço na equipe, especialmente com o retorno de Jeffinho e – agora – a chegada de Luiz Henrique.

No Molenbeek, contudo, Segovinha, vai encontrar um velho conhecido. Afinal, o treinador do time é Claudio Caçapa, que passou rapidamente pelo Botafogo no ano passado. A equipe atualmente ocupa a 15ª posição no Campeonato Belga, aparecendo em penúltimo lugar com 21 pontos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.