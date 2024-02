Paulinho se pronuncia pela primeira vez após lesão no joelho direito

O meia Paulinho, do Vasco, se pronunciou pela prmeira vez nesta quinta-feira (1), após o episódio em que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito durante o confronto contra o Bangu, domingo (28). O atleta, que passará por um período de recuperação de, no mínimo, oito meses, compartilhou uma mensagem de agradecimento nas redes sociais.

“É um momento muito difícil e doloroso para mim. Não tenho palavras para expressar o que estou sentindo nesse momento! ‘Deus, mesmo sem entender eu confio em ti e sei que você tem o melhor para mim…’ Passando para agradecer aos meus companheiros de trabalho, todos os profissionais do clube, família, amigos, fãs e toda torcida vascaína pelas mensagens de apoio! Vou resistir a essa batalha e voltarei muito mais forte!! Porque o cair é do homem, o levantar é de Deus”, escreveu Paulinho.

Paulinho já iniciou tratamento

O período de recuperação significativo implica que o meia ficará fora de ação por boa parte da temporada, trazendo desafios adicionais para o Vasco. Paulinho iniciou o tratamento com os profissionais do Departamento de Saúde e Performance (DESP), e a cirurgia ocorrerá nos próximos dias.

Paulinho chegou ao Vasco no segundo semestre do ano passado, contribuindo, desse modo, para a equipe que lutava contra a zona de rebaixamento. Em 2023, mesmo enfrentando uma lesão no ombro na reta final do Brasileirão, o meia foi crucial ao marcar o gol que abriu o placar na partida contra o Bragantino, assegurando, assim, a permanência do Vasco na Série A.