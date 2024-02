Sport bate Flamengo de Arcoverde e segue na liderança do Pernambucano

Deu Sport em Caruaru diante do Flamengo de Arcoverde - (crédito: Foto: @paulipaivafoto /@sportrecife) Jogada10 Jogada10

Mesmo com um time misto, o Sport não sofreu sustos e derrotou por 3 a 0 o Flamengo de Arcoverde nesta quinta-feira (1), pela sexta rodada do Campeonato Pernambucano. Pedro Lima e Paulinho, crias da base na Ilha do Retiro, anotaram seus gols. Fabinho, já veterano, também deixou o dele no estádio Lacerdão, em Caruaru.

O Leão começou e terminou a rodada na ponta da tabela, embora até tenha perdido a liderança provisoriamente para o rival Náutico. Mas retomou a dianteira após o triunfo nesta noite de quinta.

O time comandado pelo técnico Mariano Soso, aliás, chega ao seu quarto triunfo consecutivo, agora com 15 pontos em 18 disputados, e mantém a invencibilidade no Estadual. Já o Tigre do Sertão amarga a décima e última colocação do campeonato, com um único ponto.

O Sport construiu o placar ainda no primeiro tempo, cabendo, portanto, apenas administrar a vantagem na etapa final O Flamengo de Arcoverde, do técnico Toninho Pesso, não conseguiu ameaçar o setor defensivo rubro-negro.

O Leão volta a campo pelo Estadual na próxima quinta-feira (8), às 20h30 (de Brasília), diante do Central, na Arena de Pernambuco. Contudo, neste domingo terá o clássico regional frente ao Bahia, pela estreia na Copa do Nordeste, na Arena Fonte Nova. O Flamengo de Arcoverde,m por outro lado, mantém o foco no Pernambucano. Encara o Afogados no Sesc Mendonção, quarta-feira que vem, às 15h.

