Luiz Gustavo vira peça-chave em pouco tempo de São Paulo

Luiz Gustavo se destaca em início de São Paulo - (crédito: Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc) Jogada10 Jogada10

O volante Luiz Gustavo vem se destacando neste início de temporada com a camisa do São Paulo. Com três jogos, sendo apenas um como titular, o jogador vem ganhando diversos elogios da comissão técnica e dos torcedores. Além disso, já marcou dois gols, sendo um deles, o da vitória em cima do Corinthians, na Neo Química Arena, que encerrou um tabu de quase 10 anos do Tricolor sem vencer o rival na casa do adversário.

Contratado no início do ano, o veterano causou uma boa impressão internamente e já demonstrou ser uma peça importante para o elenco na temporada. Já na pré-temporada, Luiz Gustavo ganhou diversos elogios, se destacando nos treinos. Além disso, o jogador, que ainda não tem uma moradia fixa em São Paulo, vem morando no CT da Barra Funda, para se adequar rapidamente ao clube.

O fator liderança também é destacado, já que mesmo não sendo titular, Luiz Gustavo costuma dar conselho e apoiar, principalmente os mais jovens. Todo este esforço vem dando resultado. Mesmo não sendo titular ainda, o volante vem ganhando a confiança de Carpini e vem sendo uma das primeiras peças a sair do banco nos jogos.

Experiência é visto como crucial para Luiz Gustavo se destacar

Além disso, o jogador vem sendo visto como um nome experiente. Afinal, ele pode agregar aos mais jovens em um ano que o time irá disputar a Copa Libertadores. Luiz Gustavo também é visto como um atleta em potencial, caso Pablo Maia seja vendido para a Europa. A diretoria não queria abrir mão da qualidade no setor em caso de uma venda.

O jogador estava livre no mercado após encerrar sua passagem pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita. O São Paulo enxergou o jogador como uma excelente oportunidade de mercado. Assim, Luiz Gustavo vem mostrando que pode agregar ao clube. Afinal, como ele mesmo disse, não voltou ao Brasil a passeio.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.