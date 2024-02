Palmeiras empresta promessa para clube de Henry e Fàbregas

O Palmeiras acertou o empréstimo do jovem Fellipe Jack ao Como 1907, que disputa a segunda divisão do Campeonato Italiano e tem Thierry Henry e Cesc Fàbregas entre os acionistas. Aliás, com opção de compra ao final do contrato, o Verdão pode receber cerca de R$ 14 milhões pelo negócio.

O Verdão receberá os seguintes valores pela negociação, noticiada, inicialmente, pelo site “Nosso Palestra”.

– 200 mil euros por seis meses de empréstimo (R$ 1,06 milhão);

– 500 mil euros caso o empréstimo seja estendido por mais um ano (R$ 2,6 milhões);

– 2 milhões de euros em caso de opção de compra de 60% dos direitos (R$ 10,6 milhões).

Em sua conta no Instagram, o jogador de 18 anos se despediu do Palmeiras.

“Estou indo para um grande desafio na minha carreira, obrigado Palmeiras por fazer parte dessa caminhada e por todo o carinho”, escreveu Fellipe.

Números de Fellipe Jack

No Palmeiras desde 2016, Fellipe Jack é uma das grandes promessas do clube paulista, além de outros nomes como Thalys, Luis Guilherme e Estêvão. Assim, pelo Alviverde, o zagueiro, capitão da equipe, conquistou dois títulos do Brasileiro e da Copa do Brasil Sub-17.

Dessa forma, com boas atuações pelo time paulista, ele vem sendo convocado para as seleções de base. Em abril de 2022 fez parte do elenco campeão do Torneio de Montaigu, ao lado de Endrick, o grande destaque da Seleção na competição.

