Presidente do Corinthians tem otimismo por Matheuzinho: ‘ele quer jogar aqui’

A novela envolvendo a negociação de Corinthians e Flamengo por Matheuzinho ainda não teve o seu capítulo final. No entanto, na análise do presidente do clube paulista, Augusto Melo, o cenário é de otimismo. Além de negar que a diretoria rubro-negra tenha recusado uma proposta pelo lateral, o mandatário garantiu que o jogador quer jogar no Timão.

“Não estou sabendo disso [recusa do Flamengo], já cheguei a uma situação porque o atleta quer jogar no Corinthians, ficamos sabendo disso. É um bom menino, importante compor esse grupo maravilhoso que estamos formando e não tenho dúvida, questão de tempo. Mas não estou sabendo disso, faz parte”, disse Augusto Melo.

Paulistas e cariocas vêm conversando nas últimas semanas para chegar a um consenso sobre a ida de Matheuzinho ao Corinthians. Inicialmente, o Flamengo chegou a liberar o jogador para treinar no time alvinegro, uma vez que o negócio, por empréstimo, estava encaminhado. Entretanto, detalhes finais fizeram com que a transação travasse. Posteriormente, as partas voltaram a negociar, dessa vez por uma ida em definitivo.

“Isso foi uma coisa acertada, meu dia começa às 8h e termina meia-noite, uma hora. Quando foi me passado, tive que vir correndo assinar o contrato. Como estava perto de assinar, colocaram o cara para treinar. Quando fui analisar o contrato, vi que não era benéfico para o Corinthians e falei que não aceitava”, explicou Augusto sobre o imbróglio.

Neste sentido, o Botafogo apareceu na história e demonstrou interesse pelo jogador. Aliás, a boa relação entre John Textor e Rodolfo Landim fez com que o Flamengo priorizasse a ida do jogador ao rival carioca. O lateral-direito, entretanto, já demonstrou o seu desejo em jogar no Corinthians.

Diferença entre as propostas de Corinthians e Botafogo por Matheuzinho

Corinthians e Botafogo ofereceram o mesmo valor por Matheuzinho: 4 milhões de euros (cerca de R$ 20 milhões). No entanto, a diferença é que o Timão pagaria esse valor parcelado. Por outro lado, o Glorioso se dispôs a quitar a quantia à vista.

