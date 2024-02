Galdames vibra com a chance de defender o Vasco: ‘Me dá muito orgulho’

Pablo Galdames deve ser o quinto reforço do Vasco para a temporada - (crédito: Reprodução Youtube) Jogada10 Jogada10

O volante Pablo Galdames desembarcou no Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira (02), para fechar com o Vasco. Ele já havia publicado uma despedida ao Genoa, seu antigo clube, na última quinta-feira. O jogador está a caminho do hotel para deixar suas malas e depois vai para o CT Moacyr Barbosa para realizar os exames médicos. Caso ele receba o aval da equipe médica, deve assinar contrato por dois anos com o Cruz-Maltino.

Em sua chegada ao Aeroporto Galeão, o volante chileno estava acompanhado de sua cachorra, a Moca, que ele afirmou ser como uma filha. Em sua primeira declaração como atleta do Gigante da Colina, Galdames comemorou a oportunidade de atuar pelo clube carioca. Além de exaltar a história do Cruz-Maltino.

“Estou muito feliz, é uma linda possibilidade poder jogar em uma equipe tão grande do Brasil com a importância e a história do Vasco. Me dá muito orgulho. Vou ajudar a equipe a conquistar seu objetivo”, destacou o atleta.

Galdames como oportunidade de mercado para o Vasco

O Vasco deve desembolsar uma quantia em torno de 200 mil a 250 mil euros (R$ 1 milhão a R$ 1,3 milhão na cotação atual) ao Genoa, da Itália, para fechar com o jogador. A diretoria cruz-maltina identificou que a contratação do volante seria uma boa oportunidade de mercado.

Afinal, o custo baixo se deve ao fato de que Galdames estava em reta final de contrato com o Genoa, que era válido até julho de 2024. Ou seja, o Rossoblu aceitava uma proposta mesmo que baixa por ele ou poderia perdê-lo de graça. Até porque havia a possibilidade de o atleta assinar pré-contrato com qualquer outro clube.

Além disso, o Genoa buscava abrir uma vaga para estrangeiro no elenco, pois tinha a intenção de fechar com o centroavante David Ankeye, que é nigeriano. Como o volante chileno era reserva da equipe, tornou-se um dos candidatos a deixar o clube italiano. Outro trunfo foi a boa relação entre o Rossoblu e o Vasco, já que ambos são administrados pela mesma empresa, a 777 Partners.

Velhos conhecidos

Galdames vai reencontrar dois velhos companheiros. Tratam-se do volante Medel, com quem ele atuou junto na seleção do Chile. Bem como o atacante Luca Orellano, já que os dois estiveram juntos no Vélez Sarsfield entre 2019 e 2021.

