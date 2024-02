Neymar entra na brincadeira do ‘Calabreso’ e web responde: ‘Marquezino’

Neymar entrou na brincadeira, mas a web reagiu - (crédito: Foto: Reprodução/ Instagram) Jogada10 Jogada10

O BBB24, finalmente, começou a pegar fogo. A última foi uma briga entre Davi e outros participantes, entre eles MC Bin Laden, que deu o que falar. Tudo por causa da brincadeira da internet “Calabreso”. Aliás, Neymar foi tentar entrar na zoeira, mas o jogo virou.

Davi, no meio de um debate, chamou um participante de “Calabreso”. O bordão de Toninho Tornado, afinal, ganhou o Brasil na boca de um concorrente ao prêmio do BBB. Todavia, os outros Brothers entenderam isso como uma afronta e a briga começou.

O craque brasileiro Neymar então decidiu ir para internet e entrar no assunto. Ele postou nas redes sociais o bordão “Calabreso” seguido de emojis de risada. Todavia, foi rebatido por internautas.

Calma calabreso ???? — Neymar Jr (@neymarjr) February 2, 2024

A criatividade não parou. Vários apelidos no mesmo sentido foram enviados para Neymar. Ele foi chamado, por exemplo de “Bruno Marquezino”, lembrando do relacionamento com Bruna Marquezine. Também chamaram o craque de “Bruno Biancardo”, sobre a ex-noiva do jogador com quem ele tem a pequena Mavie. E o camisa 10 foi chamado até de “Mr. Catro” e “Neymaro Junioro”.

No entanto, outros internautas entenderam que o meme acabou: “Acabou o Meme” ou “Acabou com a piada nossa”, ironizaram.

NEYMAR SEGUE EM RECUPERAÇÃO

Neymar, afinal, segue no Brasil em tratamento médico. Ele lesionou o joelho esquerdo durante o jogo Uruguai e Brasil, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026. Enquanto faz tratamento, ele se diverte em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e é visto em baladas e eventos. Nesta semana, o craque compareceu ao aniversário de Romário, mas chamou a atenção a possível aparência acima do peso, que foi negada pelo jogador.

