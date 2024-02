Prêmios, montaria e helicóptero: a apresentação de Vidal no Colo-Colo

Evento teve direito a Arturo chegando de helicóptero - (crédito: Foto: Divulgação/Colo-Colo) Jogada10 Jogada10

Com caráter de estrela retornando às origens, o meio-campista chileno Arturo Vidal viveu, na última quinta-feira (1), uma noite especial. Diante de mais de 30 mil pessoas presentes no Monumental, em Santiago, o jogador de 36 anos de idade saudou o público, se emocionou e emocionou seus fãs em sua volta oficializada para o Colo-Colo.

Prêmios consideráveis

Como não poderia deixar de ser, eventos únicos não faltaram na composição da festividade. Como, por exemplo, a premiação de dez torcedores presentes para ganharem uma camiseta oficial colo-colina e um almoço com o badalado reforço.

O método utilizado para a premiação também foi ponto que chamou a atenção. Isso porque os bilhetes que concediam esse benefício estavam abaixo das cadeiras do Monumental. Algo que, naturalmente, mobilizou todos os presentes em uma interativa iniciativa.

Chegada pelo ar

Para uma contratação deste calibre, o sentimento dos torcedores do Cacique estarem ‘nas nuvens’ foi levado de maneira literal. Desse modo, um helicóptero ficou encarregado de conduzir Arturo Vidal até o centro do gramado.

Devidamente vestido com a indumentária do clube, o meio-campista saudou os torcedores em momento de forte carga emocional. Não à toa, quando do primeiro questionamento, os gritos ao fundo e o ambiente criado fizeram o experiente jogador não conter as lágrimas.

Após se reabilitar, não faltaram agradecimentos e a sensação de querer retribuir, com resultados concretos, o carinho dos fãs com sua contratação:

“Foi muito emocionante chegar e ver o estádio assim. Foi espetacular. E agora, andando pelo gramado, me sinto mais relaxado…. Quero agradecer, do fundo do meu coração, todo o carinho que recebi. Espero retribuir em todos os jogos que disputar e, com certeza, no final do ano, vamos conquistar muitos títulos juntos.”

Montaria real

Tendo como gancho a alcunha de Rei Arturo por conta de seu nome e seus feitos, o Colo-Colo não perdeu a chance de trazer um caráter medieval a apresentação.

Para isso, não apenas um cavaleiro apareceu inicialmente em sua montaria, gerando considerável burburinho no estádio, como o próprio Vidal o fez após a ovação dos torcedores. Com direito, aliás, a roupas devidamente caracterizadas.

