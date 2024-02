Kannemann e Cuiabano participam de treino do Grêmio

Kannemann e Cuiabano treinam com os reservas do Grêmio - (crédito: Foto: Lucas Eubel/Grêmio) Jogada10 Jogada10

Kannemann e Cuiabano foram desfalques na partida entre Grêmio e Juventude, pelo Campeonato Gaúcho. No entanto, ambos participaram de um treinamento com os reservas na última quinta-feira (01/02), no CT Luiz Carvalho. Os titulares fizeram atividades na academia. A informação é do “ge”.

Situações de Kannemann e Cuiabano no Grêmio

Kannemann e Cuiabano foram desfalques por motivos diferentes na última rodada do Campeonato Gaúcho. O zagueiro sentiu dores na panturrilha e acabou sendo cortado em cima da hora. O lateral-esquerdo, por outro lado, ainda está se recuperando de um problema muscular na coxa esquerda.

Kannemann está se recuperando das dores na panturrilha e deve retornar no próximo jogo. No entanto, Cuiabano ainda não tem previsão de retorno. A tendência é que Renato defina os titulares no treino desta sexta-feira (02/02). Aliás, é importante lembrar que Soteldo sofreu uma lesão grave na coxa direta e deve ficar pelo menos dois meses longe dos gramados.

O Grêmio entra em campo neste sábado (03/02), diante do Avenida, às 19h, no Estádio dos Eucaliptos, pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho. A equipe tricolor está na liderança da competição, com nove pontos conquistados.

