Tite discursa após vitória do Flamengo: ‘Arrancamos a alma deles’

A vitória do Flamengo em cima do Sampaio Corrêa trouxe satisfação para Tite. O técnico, dessa forma, concedeu um discurso para os jogadores rubro-negros em Belém e enalteceu as poucas chances cedidas ao adversário. As falas do técnico no vestiário foram captadas pela Fla TV.

“Nós arrancamos a alma deles. Esse time aí não finalizou uma bola no gol, nos outros jogos eles tiveram chances. Às vezes não se dá valor às pequenas coisas. Dá valor em ser cascudo e não tomar gol! Porque isso nos leva às grandes vitórias. Depois tem a qualidade, tem a recuperação, tem gol e tem poderio técnico. Agora fiquem com as famílias de vocês para darem um turbo legal”, disse Tite.

Equilíbrio do Flamengo

Na entrevista coletiva para imprensa, Tite também comentou sobre o equilíbrio do Flamengo em campo e exaltou a solidez da defesa rubro-negra em Belém.

“Quando a gente toma gol, fala que está desequilibrado. Quando não dá nenhuma chance ao adversário, tem que ter reconhecimento. O futebol é equilíbrio, uma boa ação defensiva é fundamental para vencer jogo. No ano passado sofremos em relação a isso. Temos que ter consciência de recomposição rápida para não dar chance ao adversário, seja Sampaio, Orlando ou os próximos jogos”, afirmou Tite.

Aliás, o Flamengo entra em campo no próximo domingo (04/02), diante do Vasco, às 19h, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. Assim, os comandados de Tite vão disputar seu primeiro clássico em 2024. A equipe rubro-negra está na sexta colocação da competição, com oito pontos conquistados.

