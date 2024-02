Allan volta atrás e aceita oferta do Botafogo

Allan tem a agregar sua experiência no futebol europeu - (crédito: Foto: Tiziana Fabi/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O Botafogo deu um passo importante para se aproximar do volante Allan. Afinal, o jogador aceitou a oferta do Glorioso. Resta, portanto, obter a liberação do Al-Wahda (EAU), clube com quem o jogador tem contrato até a metade deste ano. A informação é do canal “Panorama Botafoguense”.

O curioso é que, na semana passada, o discurso do jogador era bem diferente. Ele queria, inclusive, a renovação de contrato com o clube dos Emirados Árabes.

Não vai sair barato! Para tê-lo de imediato, o Botafogo sabe que o Al-Wahda pode exigir uma compensação financeira e, assim, não descarta pagá-la. A ideia do Alvinegro é incorporar Allan ao elenco que disputará a fase preliminar da Libertadores, o mais rápido possível.

O Botafogo entra em campo no dia 21 de fevereiro, contra o vencedor de Aurora (BOL) e Melgar (PER). Passando, pega Águilas (COL) ou Red Bull Bragantino para chegar, em abril, à fase de grupos da competição.

Allan tem vínculo com o Al-Wahda até o meio do ano e já está livre, portanto, para assinar um pré-contrato. Caso não tenha um acerto nesta janela, existe a chance dele chegar ao Alvinegro em julho.

Revelado pelo Vasco, Allan deixou o Cruz-Maltino em 2012 e se transferiu para a Udinese (ITA). Na sequência, o volante passou por Napoli (ITA) e Everton (ING), antes de chegar ao Al-Wahda em 2022. Em 2019, o meio-campista fez parte do elenco que conquistou o título da Copa América com a Seleção Brasileira sob o comando de Tite.

