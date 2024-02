André permanece no Fluminense, pelo menos, até o meio do ano; Entenda

André esteve em campo na goleada do Fluminense sobre o Bangu por 4 a 1 pelo Carioca - (crédito: MARCELO GONCALVES / FLUMINENSE) Jogada10 Jogada10

Com o fim das janelas de transferências das principais ligas da Europa, o Fluminense poderá contar com André até, pelo menos, o meio do ano de 2024. O jogador ainda pode ser negociado, porém não com uma saída imediata. Diante disso, Fernando Diniz utilizou o volante na goleada por 4 a 1 para cima do Bangu, no Luso-Brasileiro, pelo Carioca.

Na entrevista coletiva após a vitória, o comandante tricolor confirmou a permanência do camisa 7 e voltou a ressaltar que ele terá um futuro brilhante na carreira. O jogador, portanto, estará em campo no Carioca, no início do Campeonato Brasileiro e na fase de grupos da Copa Libertadores, pelo menos.

“Certamente ele é um reforço. E que reforço, não é mesmo?! O André tem sido um jogador de muito destaque e com certeza tem um futuro brilhante pela frente. Temos que saber desfrutar enquanto ele está aqui da qualidade que ele entrega em termos de jogo e também na convivência diária. Foi muito bom o André poder estar aqui. Mas quase que seguramente o futuro dele é no mercado europeu”, disse.

Valorizado no mercado

Apesar da permanência, a expectativa é que a venda de André seja a maior da história do clube carioca. O ideal para a diretoria é que uma boa proposta seja a partir de 35 milhões de euros (R$ 189 mi na cotação atual), segundo informações do portal ‘ge’. No entanto, uma oferta com esses números não chegou, algo que pode acontecer na próxima janela de transferência das principais ligas europeias.

Ao longo dos últimos meses, o volante teve sondagens de clubes da Inglaterra, porém a janela fechou no último dia primeiro, assim como na Espanha, França, Alemanha, Itália e Holanda. Em Portugal, a possibilidade de transferência se encerra nesta sexta-feira (2), enquanto na Rússia irá até dia 22 e na Ucrânia até março.

Em 2023, o Liverpool sinalizou com uma proposta de 30 milhões de euros, entretanto o jogador havia dado a palavra ao Fluminense que ficaria até o fim da temporada. O título da Copa Libertadores valorizou ainda mais o camisa 7 no mercado.

Com o triunfo sobre o Alvirrubro, o Tricolor disparou na liderança da Taça Guanabara com 13 pontos, três à frente de Botafogo e Nova Iguaçu. O Tricolor, por fim, volta a campo no domingo (4), Às 16h (de Brasília), para medir forças com o Boavista, em Bacaxá, pela sexta rodada.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.