Gramado do Maracanã apresenta condições ruins antes de Vasco x Flamengo

Vasco e Flamengo medem forças neste domingo (4), às 19h, pelo Campeonato Carioca - (crédito: -Foto: Divulgação Twitter/Maracanã) Jogada10 Jogada10

Mesmo com uma pausa de 38 dias sem jogos, o gramado do Maracanã ainda sofre consequência de shows realizados em dezembro. O piso passa por cuidados específicos, porém não está 100% para a primeira partida no estádio em 2024. De acordo com informações da CBN, as condições do campo ainda estão ruins às vésperas do clássico entre Vasco e Flamengo pelo Campeonato Carioca, domingo (4), às 19h (de Brasília).

Além disso, o estádio terá uma verdadeira maratona de partidas pela frente. Em fevereiro, por exemplo, serão oito jogos seguidos, com direito ao duelo da decisão da Recopa Sul-Americana entre Fluminense x LDU, do Equador, no próximo dia 29.

Depois do “Clássico dos Milhões” do domingo (4), o Maracanã será palco de mais um confronto de arquirrivais no próximo dia 7, entre Flamengo e Botafogo. No dia seguinte, será a vez do Tricolor de Laranjeiras medir forças com o Sampaio Corrêa em seu primeiro jogo no estádio em que conquistou o título inédito da Libertadores no ano passado.

O Maracanã não recebe competições desde dezembro. Dessa forma, o último evento foi o Jogo das Estrelas, organizado pelo ídolo do Flamengo Zico, no dia 27. Antes, a arena recebeu os shows de Ivete Sangalo e do ex-Beatles Paul McCartney. O último jogo oficial foi entre Fluminense e Grêmio, no dia 6 de dezembro, pelo Campeonato Brasileiro.

Jogos no Maracanã em Fevereiro

04/02 – Vasco x Flamengo (Carioca)

07/02 – Flamengo x Botafogo (Carioca)

08/02 – Fluminense x Sampaio Corrêa (Carioca)

10/02 – Flamengo x Volta Redonda (Carioca)

14/02 – Fluminense x Vasco (Carioca)

20/02 – Flamengo x Boavista (Carioca)

25/02 – Flamengo x Fluminense (Carioca)

29/02 – Fluminense x LDU (Recopa Sul-Americana)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.