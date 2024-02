Nigéria vence Angola e está na semifinal da Copa Africana de Nações

Jogadores de Nigéria e Angola em disputa de bola pelas quartas de final da Copa Africana de Nações - Foto: Issouf Sanogo/AFP via Getty Images - (crédito: Foto: Issouf Sanogo/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

A Nigéria é a primeira semifinalista da Copa Africana de Nações. O atacante da Atalanta, Ademola Lookman, marcou o único gol da vitória por 1 a 0 sobre Angola, nesta sexta-feira (2), e garantiu a classificação dos nigerianos. Além disso, Victor Osimhen, do Napoli, chegou a balançar a rede na segunda etapa, mas o gol foi anulado pela arbitragem no Estádio Felix Houphouet-Boigny, em Abidjã, capital da Costa do Marfim.

Dessa maneira, a Nigéria aguarda o vencedor da partida entre Cabo Verde e África do Sul, marcada para este sábado (3), às 17h, para descobrir quem será o adversário na semifinal.

A outra semifinal da Copa Africana de Nações irá colocar frente a frente os vencedores de Mali x Costa do Marfin, que se enfrentam às 17h, também nesta sexta-feira, e República Democrática do Congo x Guiné, no mesmo horário, porém no sábado (3).

Por fim, as semifinais acontecem na próxima quarta-feira (7). A primeira partida acontece às 14h, e o segundo duelo tem início marcado para às 17h.

Quartas de final da Copa Africana de Nações

Sexta-feira (2/2)

Nigéria 1×0 Angola

RD Congo x Guiné – 17h

Sábado (3/2)

Mali x Costa do Marfim – 14h

Cabo Verde x África do Sul – 17h

