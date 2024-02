Fluminense acerta a contratação do colombiano Jan Lucumí

Jan Lucumí é mais um reforço do Fluminense para a temporada de 2024 - (crédito: - Fotos: Marcelo Gonçalves/FFC) Jogada10 Jogada10

O Fluminense acertou mais uma contratação para a temporada de 2024. Trata-se do atacante colombiano Jan Lucumí, de 19 anos, que assinou vínculo por empréstimo até o fim de 2024. O atleta pertence ao Boca Juniors de Cali-COL e tem no currículo diversas convocações para seleções de base do seu país.

“É uma felicidade imensa poder representar o clube campeão da América. É algo para que eu vinha trabalhando e espero aproveitar muito”, afirmou o jogador, que completou: “Sempre acompanhei o futebol brasileiro e era um sonho vir para cá”, disse o jogador, em entrevista ao site oficial do clube carioca.

O atacante fez sua estreia como profissional com apenas 16 anos e chega como uma aposta, visto que o elenco tem o conterrâneo Jhon Arias, que se tornou um ídolo da torcida. Na última temporada, aliás, Lucumí atuou como um ponta pelo lado direito, marcou seis gols em 33 partidas.

O atacante é o sétimo reforço do atual campeão da Copa Libertadores para a temporada 2024. Por fim, o clube carioca já havia fechado as contratações do atacante Douglas Costa, dos meias Renato Augusto e Gabriel Pires, do zagueiro Antônio Carlos e do goleiro Felipe Alves.

FICHA TÉCNICA



Nome completo: Jan Franc Lucumi González

Data e local de nascimento: 11/02/2004, Santiago de Cali (COL)

Posição: Atacante

Último clube: Boca Juniors de Cali-COL

