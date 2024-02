Cruzeiro encerra preparação para clássico contra o Atlético-MG

Jogadores do Cruzeiro durante atividade na Toca da Raposa II - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro) Jogada10 Jogada10

O técnico Nicolás Larcamón finalizou, na manhã desta sexta-feira (2), a preparação para o clássico contra o Atlético-MG. As equipes se enfrentam às 19h30 deste sábado (3), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. As atividades realizadas na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte, serviram para resolver algumas questões, principalmente na zaga e no meio de campo.

Isto porque, o Cruzeiro não poderá contar com o zagueiro titular Neris, suspenso pelo cartão vermelho que recebeu na rodada passada. Além disso, Lucas Oliveira, que poderia ser opção para o setor, foi emprestado ao Real Valladolid, da Espanha, em negócio oficializado na última quinta-feira (1).

Dessa maneira, a expectativa é que João Marcelo receba uma oportunidade ao lado de Zé Ivaldo na zaga titular da Raposa. Outra opção para o setor é o jovem Ruan Santos, de 20 anos, que tem apenas um jogo como profissional.

Outros desfalques confirmados para o clássico são o lateral-direito reserva Wesley Gasolina, suspenso, enquanto Ramiro, Rafael Bilu e Gabriel Veron seguem lesionados.

Assim, a provável escalação do Cruzeiro para a partida contra o Atlético tem: Rafael Cabral; Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; William, Lucas Romero, Lucas Silva e Japa; Matheus Pereira, Arthur Gomes e Juan Ignacio Dinenno.

A Raposa é a vice-líder do Grupo A do Campeonato Mineiro, com quatro pontos somados nas duas primeiras rodadas.

