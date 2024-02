Palmeiras negocia a contratação de Lázaro, ex-Flamengo

Lázaro está próximo de voltar ao futebol brasileiro, desta vez para o Palmeiras - (crédito: - Foto: Gilvan De Souza / Flamengo) Jogada10 Jogada10

De olho no mercado, o Palmeiras negocia a contratação por empréstimo do atacante Lázaro, que atualmente defende as cores do Almería, da Espanha. O jogador foi revelado nas divisões de base do Flamengo, e chegaria para ser mais um reforço para o técnico Abel Ferreira para a temporada de 2024. A informação é do portal ‘ge’.

Nesse sentido, o foco da diretoria alviverde é trazer o jovem, de 21 anos, até dezembro de 2024, com opção de compra estipulada em contrato. O valor para acionar tal cláusula gira em torno de 15 milhões de euros (cerca de R$ 80 milhões), segundo informações do portal ‘ge’.

Depois de subir para o time profissional, Lázaro deixou o Flamengo para assinar com o Almería por 7 milhões de euros (cerca de R$ 36,5 milhões na época) por 70% dos direitos econômicos do atleta.

O Palmeiras decidiu ir ao mercado para reforçar o setor ofensivo, que sofreu baixas devido às lesões e vendas . Artur acertou com o Zenit, da Rússia, enquanto Bruno Rodrigues, lesionado, desfalca o time por até seis meses .

Por fim, o garoto do Ninho foi herói do título mundial sub-17 do Brasil em 2019. No time profissional, o atacante chegou como uma das grandes promessas após as saídas de Vini Jr, Paquetá e Reinier.