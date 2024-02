Vitor Pereira entra na Justiça e cobra R$ 7,58 milhões do Corinthians

Vitor Pereira comandou o Corinthians em 2022. - (crédito: Foto: - Rodrigo Coca / Ag. Corinthians) Jogada10 Jogada10

Mais uma notícia péssima para o Corinthians. Seu ex-treinador, Vítor Pereira, está cobrando uma suposta dívida de R$ 7,58 milhões. O português pede, através de ação na Justiça, valores referentes a uma diferença entre o salário que recebeu e o que o clube efetivamente o pagou. O valor do salário era de R$ 2 milhões mensais. Mas havia uma cláusula de que ele receberia um montante a mais como extra.

Além disso, Pereira pede o pagamento de Fundo de Garantia, férias e 13º pelo período de nove meses (março a novembro) em que esteve no cargo. Mas não apenas isso. Pede a inclusão das multas e juros por atraso nos tais pagamentos, e mais 15% de custas advocatícias, o que leva ao total a R$ 7,58 milhões. A informação é do GE.

Pereira deixou o Corinthians em novembro de 2022 alegando problemas familiares. Mas logo acertou com Flamengo. Em março de 2023, quando ainda era técnico do Flamengo (foi demitido em abril), entrou em contato com o Corinthians pedindo o pagamento dos valores previstos em lei. Como a diretoria do Timão considerou que devia apenas cerca de R$ 240 mil e que o FGTS já estava sendo pago juntamente com os salários, o imbróglio começou. O clube pagou os tais R$ 240 mil em juízo e o processo se arrasta.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.