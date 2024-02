Após inovação da Ferj, Vasco e Flamengo definem arbitragem para o clássico

Vasco e Flamengo medem forças neste domingo (4), às 19h, pelo Campeonato Carioca - (crédito: - Foto: Leandro Amorim/Vasco) Jogada10 Jogada10

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) inovou e pediu ajuda a Vasco e Flamengo para decidir o árbitro do clássico de domingo, às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela sexta rodada do Carioca. Na reunião, a entidade apresentou quatro nomes na tarde desta sexta-feira (2), em sua sede. Assim os clubes, em consenso, escolheram Wagner do Nascimento Magalhães. A informação é do portal “ge”.

Além disso, Rodrigo Nunes de Sá será o responsável pela cabine do VAR, com o auxiliar Bruno Arleu de Araújo. Durante a reunião, o presidente Rodolfo Landim representou o Rubro-Negro, ao lado do diretor executivo de futebol, Bruno Spindel, e do diretor de relações externas, Cacau Cotta. O diretor executivo Alexandre Mattos, por sua vez, foi o representante do Cruz-Maltino, ao lado de Clauber Rocha, supervisor.

“Quatro árbitros que são da prateleira de cima da Ferj, existia quase que um consenso de nomear tanto o Bruno Arleu quanto o Wagner. Na impossibilidade do Bruno, entendendo a magnitude do clássico, de um peso como esse, a necessidade de árbitros experientes em detrimento de outros mais jovens “, declarou Rocha.

"Acho louvável a transparência do processo. Foram os nomes escolhidos em consenso e que também são a opinião da área técnica do departamento de arbitragem da Ferj, que foi ouvido também. A gente pediu para que se dê tranquilidade ao árbitro, que é muito experiente, acostumado a lidar com as pressões e clássicos desse tamanho", reforçou Spindel. Polêmicas de arbitragem O Campeonato Carioca teve início com algumas polêmicas de arbitragem. Diante disso, a federação voltou atrás no que estava previsto no regulamento. Ela determinou que todos os jogos dos quatro grandes terá árbitro de vídeo (VAR). Após o empate com o Bangu, o Vasco formalizou um pedido para que o árbitro Tarcizo Pinheiro Caetano nunca mais apitasse seus jogos. No revés pra o Nova Iguaçu, por exemplo, a entidade informou ao fim do jogo o afastamento do árbitro João Marcos Gonçalves Fernandes das escalas.