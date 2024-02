Flamengo tem lucro de R$ 3,1 milhões após quatro jogos no Norte e Nordeste

Flamengo fez quatro partidas no Norte e Nordeste neste início de Campeonato Carioca - (crédito: - Foto: Gilvan de Souza e Marcelo Cortes / CRF) Jogada10 Jogada10

A Ferj divulgou nesta sexta-feira o borderô de Sampaio Corrêa x Flamengo no Mangueirão, pela quinta rodada do Campeonato Carioca. Assim, o Rubro-Negro encerra a sequência de quatro jogos pelo Norte e Nordeste do país. O clube retornou ao Rio invicto e com um lucro de R$ 3,1 milhões pelas partidas itinerantes do início de Estadual.

O clube carioca colocou em campo os garotos do Ninho em duas partidas, enquanto o elenco principal atuou nas outras duas. Nesse sentido, as cotas, apesar de fixas, geraram valores diferentes, segundo o portal ‘ge’.

Nas vitórias por 4 a 0 sobre o Audax em Manaus e por 2 a 0 em cima do Sampaio Corrêa em Belém, o Flamengo faturou R$ 1,3 milhão por cada partida. Já nos empates em 1 a 1 com o Nova Iguaçu em João Pessoa e em 0 a 0 com a Portuguesa em Natal, a cota foi de R$ 250 mil por cada jogo.

Na Arena da Amazônia, a receita bruta foi de R$ 6.574.690 e a líquida, de R$ 2.531.599,22. Já no Mangueirão, a bruta foi de R$ 5.902.110 e a líquida, de R$ 2.454.279,53. Além disso, na Arena das Dunas, a renda bruta foi de R$ 1.936.200 e a líquida, de R$ 591.263,26. E no Almeidão, único jogo que deu prejuízo, a bruta foi de R$ 1.528.264 e a líquida, de R$ 54.187,06 negativos.

Retorno ao Nordeste

Os comandados de Tite voltarão ao Nordeste, no dia 15 de fevereiro, para medir forças com o Bangu, na na Arena Batistão, em Aracaju, pela oitava rodada do Carioca. Por outro lado, o mandante é o Alvirrubro, que vendeu o mando de campo. Apesar disso, o clube da Gávea terá direito a uma cota.

Veja as cotas do Flamengo

– Arena Amazônia: R$ 1,3 milhão

– Almeidão: R$ 250 mil

– Arena das Dunas: R$ 250 mil

– Mangueirão: R$ 1,3 milhão

