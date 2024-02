Bayern de Munique x Monchengladbach: escalações e onde assistir

Jogadores do Bayern de Munique durante treinamento da equipe - Foto: Divulgação / Bayern - (crédito: Foto: Divulgação / Bayern) Jogada10 Jogada10

Na perseguição ao líder Bayer Leverkusen, o Bayern de Munique recebe o Borussia Monchengladbach neste sábado (3), às 11h30, na Allianz Arena, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Alemão. Para assumir a ponta da tabela, os bávaros precisam cumprir o dever de casa e torcer por um tropeço dos atuais líderes da competição.

Como chega o Bayern de Munique

O Bayern faz uma grande campanha na Bundesliga, com 47 pontos, sendo 15 vitórias em 19 rodadas. No entanto, o time comandado pelo técnico Thomas Tuchel não esperava que o Leverkusen pudesse estar invicto na competição e com dois pontos de vantagem na liderança. Ou seja, resta ao clube de Munique fazer o dever de casa neste sábado e torcer por um tropeço dos líderes, fora de casa, contra o Darmstadt, para assumir a ponta da tabela.

Bayer Leverkusen fará ‘jogo duro’ para vender Exequiel Palacios

Porém, os atuais campeões enfrentam alguns problemas na escalação. Upamecano, Laimer, Kimmich, Coman, Gnabry, Sarr, Peretz e Buchmann, lesionados, estão fora da partida. Além disso, Kim está na disputa da Copa da Ásia e completa a lista de desfalques para o duelo deste sábado.

Como chega o Borussia Monchengladbach

Por outro lado, o Monchengladbach não faz uma grande campanha e venceu apenas uma partida na Bundesliga em 2024. Dessa maneira, o clube está na 12ª posição, com 21 pontos, sendo nove de vantagem para o Colônia, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Ao mesmo tempo, o time comandado pelo técnico suíço Gerardo Seoane, não poderá contar com ?van?ara e Omlin, lesionados, enquanto Itakura está na disputa da Copa da Ásia e também está fora. Por fim, Herrmann aparece como dúvida após sentir dores no último compromisso da equipe.

Bayern de Munique x Borussia Monchengladbach

20ª rodada do Campeonato Alemão

Data e horário: sábado, 03/02/2024, às 11h30 (de Brasília)

Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)

Bayern de Munique: Manuel Neuer; Alphonso Davies, Eric Dier, Matthijs de Ligt e Raphael Guerreiro; Aleksandar Pavlovi?, Leon Goretzka e Jamal Musiala; Leroy Sané, Harry Kane e Kingsley Coman. Técnico: Thomas Tuchel.

Borussia Monchengladbach: Moritz Nicolas; Joe Scally, Marvin Friedrich, Nico Elvedi e Luca Netz; Julian Weigl, Florian Neuhaus e Kouadio Koné; Franck Honorat, Jordan Siebatcheu e Robin Hack. Técnico: Gerardo Seoane.

Árbitro: Tobias Stieler (ALE)

VAR: Robert Hartmann (ALE)

Onde assistir: Canal Goate (YouTube) e OneFootball

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.