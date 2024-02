Flamengo deve ter retornos de Pedro e Cebolinha diante do Vasco

Pedro deve ser titular no ataque do Flamengo diante do Vasco no domingo (4) - Foto: Divulgação / FC Series - (crédito: - Foto: Divulgação / FC Series) Jogada10 Jogada10

Após voltar ao Rio de Janeiro, o Flamengo se reapresentou na manhã desta sexta-feira (2), no Ninho do Urubu. Assim, o foco do elenco foi a preparação para o primeiro clássico de 2024, diante do Vasco no domingo (4), às 19h, no Maracanã. Com isso, Tite terá mais um treino neste sábado (3) para confirmar a escalação, mas a tendência é que o quarteto poupado diante do Sampaio Corrêa-RJ estará de volta.

Dessa forma, Pedro, Cebolinha, Fabrício Bruno e Varela devem ser titulares no ‘Clássico dos Milhões’. Por outro lado, o gaúcho ainda não terá à disposição o lateral Matías Viña. O uruguaio já se recuperou da lesão no joelho direito, entretanto participou só de parte do treino com o grupo na reapresentação. Além disso, ainda precisa ser regularizado para poder estar em campo.

Na atividade desta sexta-feira (2), o elenco reencontrou Matheuzinho e Thiago Maia. Ambos se despediram do grupo antes do embarque para os Estados Unidos e tinham anegociações avançadas com Corinthians e Internacional, respectivamente. Contudo, ambas as transações esfriaram, e os dois entraram em campo no empate contra a Portuguesa-RJ.

Com a vitória por 2 a 0 sobre o Sampaio Corrêa, o Flamengo é o sexto colocado da Taça Guanabara, atrás de Boavista (9 pontos), Madureira (9), Nova Iguaçu (10), Botafogo (10) e Fluminense (13). Em virtude da pré-temporada em solo norte-americano, o time enfrentou Portuguesa-RJ e Nova Iguaçu com uma escalação composta por meninos do Ninho.

