Atlético x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

Felipão tem força total para o jogo deste sábado - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético e Cruzeiro fazem, neste sábado (3), o primeiro clássico mineiro de 2024. Às 19h30 (de Brasília), os rivais medirão forças na Arena MRV, pela terceira rodada do Campeoanto Mineiro.

A partida seria realizada no domingo (4), mas diante da necessidade de disputa da Supercopa do Brasil entre Palmeiras e São Paulo, no Mineirão, no mesmo dia, as forças de segurança de Belo Horizonte solicitaram a alteração da data.

O jogo tem ainda situações interessantes. O Atlético busca a primeira vitória em clássicos na Arena MRV. No primeiro encontro, em 2023, pelo Brasileirão, a Raposa venceu com gol contra de Jemerson. Além disso, o confronto coloca frente a frente o técnico mais velho da Série A, Luiz Felipe Scolari, com 75 anos, contra o mais jovem, Nicolás Larcamón, que tem 39 anos. Vale ressaltar que Thiago Carpini, hoje no São Paulo, tem a mesma idade, porém é dois meses mais velho que o treinador cruzeirense.

Onde assistir

O jogo será transmitido pelo Premiere.

Como chega o Atlético

Após susto na primeira rodada, com derrota para a Patrocinense por 2 a 1, o Atlético se recuperou com importante vitória sobre o Democrata. O Galo, aliás, é o líder do Grupo B, com três pontos somados.

O técnico Felipão terá força máxima para a partida. No entanto, ainda há a dúvida se Gustavo Scarpa começa o jogo como titular ou ainda será opção para o segundo tempo. No último jogo, aliás, o meia ficou no banco de reservas, entrou na etapa complementar e agradou.

Como chega o Cruzeiro

A Raposa começou bem o Mineiro, com vitória por 2 a 1 sobre o Villa Nova. No entanto, na partida seguinte empatou em 1 a 1 com o Athletic. O detalhe é que o time celeste não fez grande jogo e sofreu para buscar o empate já no fim.

O técnico Nicolás Larcamón tem problemas para armar seu time. Os problemas defensivos são claros e a diretoria, inclusive, trabalha para resolver a situação com contratações para o setor.

Na defesa, ele não terá Lucas Oliveira, emprestado para o Real Valladolid. Neris, por sua vez, foi expulso no jogo contra o Athletic. Além disso, Wesley Gasolina também recebeu o cartão vermelho e não vai para a partida.

ATLÉTICO X CRUZEIRO

Campeonato Mineiro – 3ª rodada

Data: 03/02/2024, às 19h30 (de Brasília)

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

Atlético: Everson; Mariano (Saravia), Jemerson, Mauricio Lemos e Guilherme Arana; Otávio, Edenílson, Igor Gomes e Zaracho; Paulinho e Hulk. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero e Lucas Silva; Matheus Pereira, Robert e Arthur Gomes; Juan Dinenno. Técnico: Nicolás Larcamón.

Árbitro: Paulo César Zanovelli

Auxiliares: Felipe Alan Costa de Oliveira e Celso Luiz da Silva

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira

