Guarani viraliza na Coreia do Sul e planeja linha de camisas ‘K-Pop’

O Guarani planeja lançar uma nova linha de camisas inspiradas no K-Pop, marcando uma incursão no mundo da moda e do entretenimento asiático. A ideia ocorreu após a cantora sul-coreana Gaeul, do grupo IVE, usar uma camisa inspirada no uniforme do clube nos anos 90 durante sua passagem por São Paulo. A camisa “viralizou” na Coreia do Sul. O anúncio, feito pelo vice-presidente do clube, Adriano Hintze, revela que as peças farão parte de uma coleção casual.

“Após toda essa repercussão envolvendo o Guarani, nosso departamento de marketing começou a desenvolver uma linha exclusiva de roupas para os fãs, intitulada K-Pop. Essa nova coleção visa desenvolver mantos no estilo retrô, inspiradas nas peças utilizadas pelas artistas”, explicou o dirigente.

Guarani quer presentear cantora com nova camisa

A previsão é a que o lançamento aconteça em junho. Neste mês, a cantora estará em turnê no Brasil. A intenção é presentear a artista com uma peça exclusiva. A nova coleção contará com referências da cultura oriental, capitalizando no fascínio gerado pelos artistas de K-Pop. Desse modo, o clube acredita que pode expandir sua presença no mundo.

“O objetivo visa oferecer aos nossos torcedores peças únicas que expressem a identidade do clube, aproveitando a atual tendência. Além disso, estamos trabalhando para disponibilizar essa linha não apenas no Brasil, mas também ao redor do mundo”, acrescentou Hintze.

Guarani excursionou pelo Japão em 1996

A forma curiosa sobre como as camisas chegaram aos cantores remonta o ano de 1996. À época, o clube disputou dois amistosos no Japão. Venceu o Verdy Kawasaki por 2 a 1 e perdeu para o Kashima Antlers por 3 a 1. Segundo o ex-atacante Adriano Raio, houve troca de patrocinadores do uniforme durante a viagem. Assim, as antigas viraram presentes.

“Lembro que foi na época da troca de patrocinador. A gente recebeu algumas camisas para a viagem, tanto do uniforme anterior e depois com os patrocínios atualizados. Era comum trocar as camisas dos jogos com nossos adversários, mas também distribuímos as mais antigas como presentes para quem tirava foto com nosso time”, disse.

Além de Gaeul, a cantora pop Rio, do grupo japonês Niziu, também contribuiu inegavelmente para a disseminação das camisas do Guarani nas redes sociais. Lojas digitais passaram a replicar o modelo, impulsionando a atenção do departamento de marketing. Alguns modelos encontrados na internet foram customizados, com alterações no texto do escudo interno e a adição de uma estrela. Essas versões, por fim, estão sendo comercializadas online, alcançando mais de 3,6 mil vendas, sendo descritas como moletom de nylon versátil para uso em diferentes estações do ano.

