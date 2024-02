Federação Paulista interdita Allianz por mau estado do campo

Reforma no gramado só deve ficar pronta no dia 20 - (crédito: Foto: Fabio Menotti/Palmeiras) Jogada10 Jogada10

A Federação Paulista de Futebol (FPF) decidiu, nesta sexta-feira (2), interditar o Allianz Parque, estádio do Palmeiras. O motivo, de acordo com a entidade, é o péssimo estado do gramado e a consequente falta de condições para realizar jogos no local. A liberação do local só deve acontecer após a manutenção do campo e posterior vistoria.

Esta interdição é mais um capítulo na novela em relação ao gramado do Allianz. Nesta semana, o clube rescindiu o contrato com a Soccer Grass, empresa responsável, até então, pela grama sintética do estádio. Agora, o clube conta com uma manutenção por parte da Real Arenas, braço da WTorre, responsável pelo gerenciamento do local.

A previsão de conclusão das obras é o próximo dia 20. Assim, o Palmeiras só poderia atuar em casa novamente a partir do dia 24, quando enfrenta o Mirassol, pelo Campeonato Paulista. Já no próximo dia 8, a equipe jogará contra o Ituano em Barueri e ainda está por definir o local do clássico contra o Corinthians, dez dias depois.

Embora a Soccer Grass já não esteja mais sob contrato com o Palmeiras, será ela mesma a realizar a obra do ponto de vista técnico. Parceira da WTorre, a empresa deverá trocar o termoplástico, material que gerou os problemas no campo, por um composto de cortiça, considerado mais resistente.

