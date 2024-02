No Corinthians, Pedro Raul diz ter ‘maior oportunidade da vida’

Pedro Raul já foi anunciado e deve jogar no domingo - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians) Jogada10 Jogada10

Pedro Raul já chegou ao Corinthians e está preparado para dar seu melhor na nova equipe. Anunciado oficialmente nesta sexta-feira (2) para um contrato de quatro anos, o centroavante já treinou e falou pela primeira vez como atleta do Timão, deixando transparecer grandes planos e expectativas. A tendência é que estreie já no domingo, contra o Novorizontino, pelo Paulistão.

De acordo com Pedro Raul, defender o Corinthians é a maior oportunidade de sua carreira. Vindo do Toluca, do México, o jogador vestiu camisas tradicionais no futebol brasileiro, como Botafogo, Vasco da Gama e Goiás, mas é um estreante no futebol paulista. Além disso, poderá realizar uma oportunidade que já poderia ter ocorrido em 2022, quando negociou com o Timão, mas foi parar em São Januário.

Estou muito feliz, numa expectativa gigante. É a maior oportunidade da vida, então é assim que levo desde o meu primeiro dia, será assim até o último. Muito esforço e dedicação para honrar a camisa do Corinthians. Quase tinha vindo para cá no ano retrasado, mas tudo é no tempo de Deus e estou muito feliz e realizado que tenha sido agora”, disse, destacando o que espera para o rendimento em campo:

“Conheço a maioria dos jogadores, sei da capacidade e da qualidade de cada um. Nosso treinador é excelente e vai potencializar isso em cada um de nós. Espero adquirir entrosamento o mais rápido possível com eles para poder ajudar a equipe”.

