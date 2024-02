Palmeiras acerta a contratação de Lázaro, ex-Flamengo

Lázaro teve grande temporada em 2022 atuando pelo Flamengo - (crédito: Foto: Gilvan de Souza / Flamengo) Jogada10 Jogada10

O atacante Lázaro é o novo reforço do Palmeiras para a temporada. O jogador, que iniciou a carreira no Flamengo, jogou as duas últimas temporadas no Almería, da Espanha, e vai jogar pelo clube paulistano por empréstimo até o fim do ano. Caso queira comprar o jogador, o Verdão terá que desembolsar cerca de R$ 69,5 milhões por 80% dos direitos econônicos do atleta.

A previsão é que o atacante chegue ao Brasil domingo ou segunda-feira. Há um acordo para que ele atue pelo Almeria neste sábado, quando a equipe enfrenta o Valencia, às 10h (de Brasília), pelo Campeonato Espanhol.

Lázaro chega ao Palmeiras como peça de reposição

O Palmeiras escolheu o jogador, de 21 anos, para repor a saida de Arthur, negociado com o Zenit, da Rússia, e, por fim, a lesão de Bruno Rodrigues, que só deve voltar à equipe em agosto. Lázaro ganhou notoriedade no futebol ao se destacar na Seleção Brasileira campeã mundial sub-17, em 2019.

No elenco profissional rubro-negro, sua temporada de destaque foi em 2022, quando jogou 45 partidas, anotou 8 gols e deu sete assistências. Neste ano, o Flamengo conquistou os títulos da Copa do Brasil e da Libertadores. Pelo Almeria, disputou 20 partidas e fez cinco gols em seu primeiro ano. Na atual temporada, contudo, esteve em campo em 16 jogos e não marcou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.