Raphael Veiga tenta artilharia do século e novo protagonismo pelo Palmeiras

Raphael Veiga em ação pelo Verdão diante do Santos pelo Paulistão, no Allianz Parque - (crédito: CESAR GRECO) Jogada10 Jogada10

Um dos responsáveis pelo período mais vitorioso do Palmeiras, Raphael Veiga pretende manter o ritmo e seguir com bons números e protagonismo nos clássicos. Neste domingo (4), às 16h (de Brasília), o time enfrenta o São Paulo na decisão da Supercopa do Brasil, que ocorre no Mineirão.

O meia soma 86 gols e está a apenas dois de se igualar ao atacante Dudu como artilheiro alviverde neste século. Em clássicos, aliás, o camisa 23 já anotou 15 vezes. O detalhe curioso é que a divisão de bolas na rede se dá de forma harmoniosa. Afinal, são cinco em cada um dos grandes rivais, como Corinthians, São Paulo e Santos.

Veiga não abre mão de ser decisivo quando se trata de grandes decisões. Já foram 11 gols, incluindo a Supercopa. Na primeira, em 2021, marcou duas vezes diante do Flamengo e viu o Verdão amargar o vice-campeonato. Dois anos depois, por pouco o cenário não se repetiu frente ao mesmo rival. Mas o troféu dessa vez seguiu para São Paulo.

Na atual temporada, o maestro palmeirense já se destaca com quatro gols em três partidas. Assim, Raphael Veiga segue a passos largos para se tornar o artilheiro do século e acumular mais uma performance em alto nível sob a batuta do não menos vitorioso Abel Ferreira.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.