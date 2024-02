Thiago Silva diz ser mais respeitado na Europa: ‘Para o Brasil, sou considerado chorão’

Thiago Silva tem contrato até o fim de junho deste ano com o Chelsea - (crédito: Foto: Lucas Figueiredo/CBF) Jogada10 Jogada10

Thiago Silva pensa no próximo passo que dará na carreira a partir do segundo semestre. Titular incontestável do Chelsea há três temporadas, o defensor de 39 anos tem contrato até o fim de junho com o clube inglês. O que ele sabe até o momento é que a aposentadoria não está entre os seus planos.

“Com 39 anos, estou mais próximo do final de carreira. Continuarei a jogar futebol, porém onde ainda não está decidido. Tenho alguns dias para pensar e repensar naquilo que eu vou fazer”, contou o camisa 6, em entrevista à ESPN.

Desse modo, cresce a expectativa da torcida do Fluminense, que espera o retorno do “Monstro” às Laranjeiras. Ele ganhou o apelido ainda antes de sua transferência para o Milan, da Itália, que deu à sua trajetória vitoriosa no futebol europeu. Ele também se destacou na longa passagem que teve pelo Paris Saint-Germain.

Um retorno ao Brasil, aliás, não é encarada como uma decisão fácil. Thiago Silva ainda sente de forma intensa o que vivenciou no decorrer e após a Copa do Mundo de 2014. Naquela ocasião, seu choro durante a disputa de pênaltis entre a Seleção Brasileira comanda por Luiz Felipe Scolari e o Chile, pelas oitavas de final, ficou eternizado.

Thiago Silva: ‘Sempre fui muito corajoso’

Decepções à parte, o defensor não tem dúvida: se sente mais respeitado na Europa.

“Não creio que eu seja mais conhecido na Europa do que no Brasil, mas acredito que um pouco mais respeitado aqui do que lá, isso sim. Mas são poucos que não têm empatia comigo. Alguns falam para milhões de pessoas e formam opiniões. Hoje, para o Brasil, eu sou considerado chorão”, declarou, antes de prosegguir:

“E eles não veem quanto eu fui forte. Briguei contra tuberculose e quase vim a óbito. Isso me fez muito forte. E o choro não é situação de gente fraca, é de pessoa corajosa, e eu sempre fui muito corajoso na minha vida”.

Thiago Silva disputou 26 jogos com a camisa do Chelsea na temporada atual. A equipe de Londres aparece em décimo lugar na tabela da Premier League, com 31 pontos. O próximo desafio da equipe é no domingo (4), às 11h (de Brasília), diante do Wolverhampton.

