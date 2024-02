Clube de Alagoas contrata sobrinho de Parreira para ser técnico

Carlos Parreira trabalhou com o tio mais famoso na seleção da África do Sul em 2010 - Foto: Divulgação - (crédito: Foto: Divulgação) Jogada10 Jogada10

É Carlos, é Parreira, mas não é ele. Aliás, é sobrinho dele. Nesta sexta-feira (2), o CSE de Palmeira dos Índios, em Alagoas, anunciou a contratação de Carlos Eduardo Parreira para o cargo de técnico. O profissional é sobrinho de Carlos Alberto Parreira, técnico tetracampeão mundial com a Seleção Brasileira em 1994.

A carreira de Carlos Eduardo ainda não é tão longa tampouco vitoriosa quanto a de seu tio. Entretanto, não se pode dizer que ele não rodou o mundo. Após trabalhar como auxiliar no Bangu e no Fluminense, esteve com Parreira na Seleção da África do Sul. Em seguida, passou por Malásia, China e Emirados Árabes, todas ainda sem ser o chefe da comissão técnica.

Contrato de Parreira com o CSE é até o fim do ano

Como treinador, Carlos Parreira trabalhou no Las Vegas United, dos Estados Unidos, Chiangrai United e Chiangmai, ambos da Tailândia. Neste país, em 2020, também treinou o Khon Kaen United. O último clube do sobrinho do tetracampeão mundial foi o Al-Qaisoma, da Arábia Saudita. Porém, os números foram ruins: uma vitória em dez partidas. O vínculo com o clube alagoano, a princípio, vai até o fim da temporada.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.