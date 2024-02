Pré-Olímpico: Argentina empata e define caminho do Brasil

Argentina empatou com o Uruguai e ficou em primeiro - (crédito: AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O caminho do Brasil na fase decisiva do Pré-Olímpico já está definido. Na noite desta sexta-feira (2), a Argentina empatou em 3 a 3 com o Uruguai, confirmando assim a primeira colocação de seu grupo na primeira fase da competição. Dessa forma, a Seleção irá estrear na segunda etapa diante do Paraguai, em jogo marcado para a próxima segunda-feira.

A Argentina, dessa forma, definiu a caminhada brasileira, já que o time canarinho reencontrará a Venezuela, que o venceu nesta quinta, na segunda rodada. O clássico com a Alviceleste ficou para a última rodada. Caso os argentinos perdessem para os uruguaios, já estreariam contra o Brasil na segunda fase, cenário que também era possível caso o Paraguai tivesse batido o Chile (perdeu por 2 a 1).

Ao todo, apenas duas vagas para Paris-2024 estão disponíveis no Quadrangular Final. Com três vitórias, o Brasil fez a melhor campanha no Pré-Olímpico, mas a Argentina tem o melhor ataque, com 11 gols marcados. A competição termina no dia 11.

