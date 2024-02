Galatasaray contrata atacante Carlos Vinícius, alvo do Palmeiras

Carlos Vinícius, do Fulham, chega por empréstimo junto ao Galatasaray até o fim da temporada - (crédito: - Foto: PAUL ELLIS/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O Galatasaray anunciou a contratação do centroavante brasileiro para a sequência da temporada. Trata-se de Carlos Vinicius, de 28 anos, que chegou a ser sondado pelo Palmeiras, e chega por empréstimo vindo do Fulham, da Inglaterra. Nesse sentido, o clube turco irá pagar cerca de 600 mil euros (R$ 3,2 milhões) pela transferência temporária.

Recentemente, o Alviverde fez contato com os representantes do atacante e cogitaram a contratação. Em 2022, ambos já haviam se aproximado, porém não houve uma proposta concreta para selar o acordo. Vale destacar que Carlos Vinícius tem contrato com o Fulham até 2025.

No início da carreira, o jogador teve uma passagem pelo time sub-20 do Palmeiras, em 2015. Na sequência, passou por Caldense e Grêmio Anápolis, antes de se aventurar no futebol do Velho Continente.

Na Europa, Carlos Vinícius teve passagens por Real SC, Rio Ave e Benfica, de Portugal; Monaco, que disputa o Campeonato Francês; Tottenham e Fulham na Inglaterra; além do PSV, da Holanda.

