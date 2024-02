Orellano deixa o Vasco e vai para para a MLS

Orellano vai defender o Cincinnati FC, da MLS, por uma temporada - (crédito: Foto: - Matheus Lima/Vasco) Jogada10 Jogada10

Orellano está deixando o Vasco e vai jogar no Cincinatti FC, da MLS, nos EUA. A informação primeiramente saiu no “DIA”. O jogador chega ao clube norte-americano por empréstimo de um ano. Mas, ao fim, o Cincinnati terá a prioridade de compra. O argentino embarcou para os Estados Unidos neste sábado (3/2) para exames e para assinar o contrato.

A saída de Orellano era questão de tempo. Afinal, há uma semana, após a vitória do Vasco por 2 a 0 sobre o Madureira, o treinador Ramón Diaz indicou de que o jogador não ficaria no Cruz-Maltino e não estava nos seus planos.

“Gosto de jogadores que querem ficar no Vasco, ele pediu para sair. Enfim, o Vasco vai encontrar uma solução para ele”.

Orellano não estourou no Vasco

O meia/atacante Orellano chegou ao Vasco em janeiro de 2023. O Cruz-Maltino pagou ao Vélez Sarsfield/ARG US$ 4 milhões de dólares (R$ 21 milhões na época) por 60% dos direitos. Na temporada passada, teve uma performance irregular. Nesta temporada, foi titular nas duas primeiras partidas, com o time B, e fez um dos gols no 3 a 3 com o Sampaio Corrêa.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.