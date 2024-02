Santos x Guarani: onde assistir, escalações e arbitragem

Santos iniciou bem o Campeonato Paulista de 2024 e busca a quarta vitória na temporada - (crédito: - Foto: Raul Baretta/ Santos FC) Jogada10 Jogada10

Com um elenco repleto de novidade após a pior temporada de sua história, o Santos busca juntar os cacos e ter um 2024 diferente. Nesse sentido, o Alvinegro Praiano teve um bom início de Campeonato Paulista e busca mais uma vitória neste domingo, às 18h (de Brasília), na Vila Belmiro. O adversário será o Guarani, pela quinta rodada.

O Peixe soma nove pontos e é líder do Grupo A, com três vitórias até aqui na competição estadual. Por outro lado, o Bugre ocupa a terceira posição do Grupo B e tenta ultrapassar a rival Ponte Preta na tabela e entrar na zona de classificação à próxima fase.

Onde assistir

O confronto deste domingo (4) terá a transmissão da CazéTV (YouTube) e DSports (TV por assinatura).

Como chega o Santos

Líder do Grupo A, os comandados de Fábio Carille voltam a campo para dar ritmo de jogo ao elenco principal, que está repleto de novidades nesta temporada. Até então, o único revés do Peixe no ano foi no clássico contra o Palmeiras, visto que derrotou Botafogo-SP, Ponte Preta e Água Santa, atual vice-campeão da competição. O treinador poderá contar com o atacante Morelos. Sendo assim, apensar do trasnfer ban, o clube conseguiu inscrever o colombiano no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, e ele poderá reestrear com a camisa alvinegra.

Como chega o Guarani

O Bugre deseja ter um desempenho superior ao de 2023, quando caiu na fase de grupos e não conseguiu a classificação para a fase mata-mata. No entanto, em quatro jogos disputados, a equipe só teve uma vitória até o momento, diante do Ituano. Contra Corinthians e Mirassol, duas derrotas, enquanto o duelo com o São Bernardo terminou empatado.

SANTOS X GUARANI

Campeonato Paulista – 5ª rodada

Data: 04/02/2024, às 18h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

Santos: João Paulo; Hayner, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt, Diego Pituca, Otero e Cazares; Guilherme e Julio Furch. Técnico: Fábio Carille.

Guarani: Douglas Borges; Heitor, Léo Santos, Ryan, Mayk. Anderson Leite, Camacho, Matheus Bueno; Reinaldo, Derek e Bruno Mendes. Técnico: Umberto Louzer

Árbitro: João Vitor Gobi

Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Evandro de Melo Lima

VAR: Márcio Henrique de Gois

