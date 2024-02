Autoridades dão sinal verde para Recopa acontecer em Quito e com público

Fluminense conquistou o título inédito da Copa Libertadores, em 2023 - (crédito: Luca Merçon / FFC) Jogada10 Jogada10

O jogo de ida da Recopa Sul-Americana 2024 irá acontecer com a presença da torcida. O Comitê de Operações de Emergência do Equador (COE) decidiu que a partida entre LDU e Fluminense terá a presença de público. O primeiro duelo acontece no dia 22 de fevereiro, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado. A volta está marcada para o dia 29, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, mesmo estádio em que o Tricolor conquistou o título da Libertadores.

Sendo assim, o prefeito da cidade, Pabel Muñoz, informou sobre o sinal verde recebido pelas autoridades, na noite da última sexta-feira (2). A princípio tudo se acertou, faltando apenas uma confirmação da Conmebol.

Em entrevista à “Rádio Caracol”, no dia 20 de janeiro, o vice-ministro do Governo do Equador, Esteban Torres, determinou que os jogos do Campeonato Equatoriano fossem realizados sem público. Além disso, o político ressaltou que, “todos os dias”, o governo tem recebido pedidos dos órgãos de segurança para suspenderem os eventos públicos por “tempo indeterminado”.

No momento, o Equador convive com uma crise de segurança pública e está em estado de emergência por 60 dias (teve início no dia 7 de janeiro). O estopim foi a fuga do narcotraficante Adolfo Macías, conhecido como “Fito”, que desencadeou vários motins em diferentes prisões no país. A Conmebol cogitou mudar a sede do jogo de ida em virtude da situação caótica, mas tudo permanece sem qualquer alteração.

Por fim, esta será a terceira final continental entre Fluminense e LDU. Em 2008, as equipes decidiram a Libertadores. No ano seguinte, disputaram o título da Copa Sul-Americana. Os equatorianos, aliás, levaram a melhor nas duas competições.

