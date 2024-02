Arsenal x Liverpool: onde assistir e escalações

Arsenal e Liverpool se enfrentam novamente na temporada na briga pelo título da Premier League - (crédito: - Foto: PAUL ELLIS/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Em um confronto decisivo na parte de cima da tabela, Arsenal e Liverpool medem forças neste domingo (4), às 13h30 (de Brasília), pela 23ª rodada da Premier League, no Emirates Stadium. Na ponta da tabela, os Reds somam 51 pontos, porém tem um jogo a mais que o adversário deste domingo (4). Os Gunners, por sua vez, têm 46, com um jogo a menos e a chance de encostar na liderança em caso de vitória.

No mês passado, as equipes se enfrentaram pela Copa da Inglaterra, e os comandados de Klopp levaram a melhor por 2 a 0, com gols de Jakub Kiwior e Luís Díaz. No primeiro turno do Campeonato Inglês, aliás, ainda em dezembro de 2023, o resultado foi o empate, com tentos de Salah, e do brasileiro Gabriel Magalhães.

Onde assistir

O confronto terá a transmissão da ESPN (canal fechado) e do serviço de streaming Star+.

Como chega o Arsenal

Depois dos triunfos importantes sobre Crystal Palace e Nottingham, os Gunners voltaram a rondar o pelotão de frente da Premier League. Em caso de vitória sobre os Reds, os comandados de Arteta podem encurtar a distância para dois pontos, com um jogo a menos na disputa. A equipe, aliás, aposta no fator casa para ficar com os três pontos e no momento positivo do sistema ofensivo, que marcou sete gols nos últimos dois jogos.

Como chega o Liverpool

A equipe venceu os últimos quatro jogos pela competição nacional e aumentou a distância na liderança para os adversários. Dessa forma, nas últimas dez partidas, inclusive, os Reds estufaram a rede em todos os jogos, com trinta gols e média de três por partida. Além disso, nas últimas onze apresentações longe de seus domíniios, os comandados de Klopp venceram seis e empataram quatro.

ARSENAL X LIVERPOOL

Premier League – 23ª rodada

Data: 04/02/2024, às 13h30 (de Brasília)

Local: Emirates Stadium, Londres (ING)

Arsenal: David Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Zinchenko; Rice, Odegaard e Havertz; Saka, Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus. Técnico: Mikel Arteta

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson, Jones, Mac Allister, Gravenberch, Jota, Darwin Núñez e Luis Díaz. Técnico: Jürgen Kloop

Jogos da 23ª rodada do Campeonato Inglês

Horários de Brasília

Sábado (3/2)

Everton 2 x 2 Tottenham

Newcastle 4×4 Luton Town

Brighton 4×1 Crystal Palace

Burnley 2×2 Fulham

Sheffield United x Aston Villa – Bramall Lane – 14h30

Domingo (4/1)

Bournemouth x Nottingham Forest – Vitality Stadium – 11h

Chelsea x Wolverhampton – Stamford Bridge – 11h

Manchester United x West Ham – Old Trafford – 11h

Arsenal x Liverpool – Emirates Stadium – 13h30

Segunda-feira (5/1)

Brentford x Manchester City – Comunity Stadium – 17h

