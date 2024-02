Atlético x Cruzeiro, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Sábado (3/2) de superclássico mineiro na MRV Arena: Atlético x Cruzeiro. Este jogo entre os dos gigantes de Minas será às 19h30 (de Brasília) e vale pela terceira rodada do Estadual. O Galo lidera o Grupo B, com três pontos. Já o Cruzeiro é o segundo colocado do Grupo A, com quatro pontos. E é bom buscarem a vitória, pois o regulamento do Mineiro só garante os líderes dos três grupos e o melhor segundo colocado na próxima fase.

Para você não perder nada deste clássico de alta rivalidade, a Voz do Esporte preparou uma cobertura de alto nível. A transmissão começa com um pré-jogo que te deixa dentro do estádio e com todas as informações do mundo da bola. A narração é do elétrico Christian Rafael.