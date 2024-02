Mbappé decide se transferir para o Real Madrid, diz jornal francês

Kylian Mbappe deve deixar o Paris Saint-Germain e assinar contrato com o Real Madrid - (crédito: - Foto: FRANCK FIFE/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Restam apenas cinco meses para o fim do seu contrato de Kylian Mbappé com o Paris Saint-Germain. Nesse sentido, segundo a reportagem do jornal francês “Le Parisien”, o jogador está decidido a não continuar em seu clube e se transferir no meio do ano para o Real Madrid.

Ao longo dos últimos dois anos, o clube merengue tem investido pesado no craque francês. Assim, o PSG conseguiu resistir às investidas, entretanto o fim do contrato se aproxima. Apesar do clube não receber nada caso a transferência aconteça, a imprensa local ressalta que o atacante fez um acordo com a diretoria e abrirá mão de aproximadamente 80 milhões de euros de bônus de fidelidade a que teria direito.

Ainda de acordo com o “Le Parisien”, além do PSG, os executivos da Ligue 1 também estão cientes da decisão de Mbappé. Assim, a possível saída da maior estrela do Campeonato Francês deve gerar uma queda de 20% nas negociações pelos direitos de transmissão do torneio.

De acordo com o regulamento internacional de transferências da Fifa, qualquer jogador pode assinar um pré-contrato com outra equipe quando estiver a menos de seis meses do fim do seu compromisso atual. Apesar disso, ainda não há informações de que o francês tenha assinado um pré-contrato com o Real Madrid.

Na última sexta-feira, o PSG bateu o Strasbourg por 2 a 1, com um gol e uma assistência de Mbappé. A equipe lidera o Campeonato Francês. Já o camisa 7 é o artilheiro com 20 gols em 20 rodadas, o dobro de Ben Yedder, do Monaco, o vice-artilheiro.

