Manchester United x West Ham: onde assistir e escalações

Manchester United e West Ham voltam a se enfrentar na sequência da Premier League - (crédito: - IAN KINGTON/AFP via Getty Images)

Na sequência da 23ª rodada da Premier League, o Manchester United recebe o West Ham, no Old Trafford, às 11h (de Brasília), neste domingo (4). Nesse sentido, ambas as equipes buscam encostar no G4 para ainda sonhar com uma vaga na próxima edição da Champions League. Os donos da casa somam 35 pontos e ocupam a sétima colocação, enquanto os visitantes têm um ponto a mais e estão em sexto.

Na última rodada, os Red Devils derrotaram o Wolverhampton por 4 a 3, em um jogo emocionante. Por outro lado, os ‘The Hammers ficaram no empate por 1 a 1, com o Bournemouth. Em dezembro, aliás, as equipes mediram forças, em Londres, e os donos da casa venceram por 2 a 0, com gols de Bowen e Kudus.

Onde assistir

O confronto terá a transmissão do serviço de streaming Star+.

Como chega o Manchester United

A equipe de Erik ten Hag vem de uma boa sequência, com quatro jogos sem perder, porém não consegue encostar no G4 da competição estadual. Assim, os Diabos Vermelhos podem ter o retorno de Amrabat, que estava com a seleção marroquina, eliminada na Copa das Nações Africanas. Por outro lado, o treinador tem algumas dúvidas para escalar o time. Entre elas, estão Malacia, Mason Mount, Wan Bissaka e Lindelof.

Como chega o West Ham

Se por um lado, o United vem de uma sequência positiva, o West Ham não venceu nos últimos cinco jogos. Ao todo, foram quatro empates pela Premier League e um revés para o Bristol City, pela FA Cup. Então, caso seja superado neste domingo (4), os visitantes serão ultrapassados na tabela. Por fim, um dos fatores determinantes para a queda de rendimento, são as ausências dos seus principais jogadores: Antonio e Lucas Paquetá, ambos lesionados.

MANCHESTER UNITED X WEST HAM

Premier League – 23ª rodada

Data: 04/02/2024, às 11h (de Brasília)

Local: Old Trafford, Manchester (ING)

Manchester United: Onana; Dalot, Varane, Lisandro Martínez e Luke Shaw; Casemiro, Mainoo (Amrabat) e Bruno Fernandes; Rashford, Garnacho (Antony) e Hojlund. Técnico: Erik ten Hag

West Ham: Aréola; Coufal, Mavropanos, Zouma e Emerson Palmieri; Soucek, Edson Álvarez e Kalvin Phillips; Kudus, Ward-Prowse e Bowen.Técnico: David Moyes.

Jogos da 23ª rodada do Campeonato Inglês

Horários de Brasília

Sábado (3/2)

Everton 2 x 2 Tottenham

Newcastle 4×4 Luton Town

Brighton 4×1 Crystal Palace

Burnley 2×2 Fulham

Sheffield United x Aston Villa – Bramall Lane – 14h30

Domingo (4/1)

Bournemouth x Nottingham Forest – Vitality Stadium – 11h

Chelsea x Wolverhampton – Stamford Bridge – 11h

Manchester United x West Ham – Old Trafford – 11h

Arsenal x Liverpool – Emirates Stadium – 13h30

Segunda-feira (5/1)

Brentford x Manchester City – Comunity Stadium – 17h

