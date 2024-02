Vasco x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Vasco e Flamengo se enfrentam no primeiro clássico carioca do ano - (crédito: - Foto: Leandro Amorim/Vasco) Jogada10 Jogada10

A sexta rodada do Campeonato Carioca reserva o primeiro clássico do ano. Assim, Vasco e Flamengo medem forças neste domingo (4), às 19h (de Brasília), no Maracanã. Este será o retorno do estádio, que ficou 38 dias fechado para melhorias no gramado em virtude dos shows dos cantores Ivete Sangalo e Paul McCartney, ex-Beatles e do intenso calendário do futebol brasileiro.

De um lado, o Cruz-Maltino ainda busca se aproximar do pelotão de frente neste início da temporada e soma 8 pontos, na sétima colocação. Do outro, o Rubro-Negro também tem oito, porém tem um jogo a menos que os adversários da competição estadual. Nesse sentido, ambos visam se aproximar do G4 e do líder Fluminense, que tem 13.

Onde assistir

O confronto deste domingo (4) terá a transmissão do SBT (TV aberta e site), SporTV (TV fechada) e CazéTV (Youtube).

Como chega o Vasco

O Gigante da Colina procura se recuperar no “Clássico dos Milhões”, visto que perdeu para o Nova Iguaçu por 2 a 0, no Parque do Sabiá, em Minas Gerais, e estacionou no meio da tabela. Ramón Díaz não poderá contar com Paulinho, que sofreu uma grave lesão no joelho. O duelo entre os arquirrivais contou com uma decisão inédita. A Ferj convocou ambos os clubes para definirem, em consenso, o nome do trio de arbitragem. Wagner do Nascimento Magalhães será o árbitro principal e Rodrigo Nunes de Sá será o responsável pelo VAR, com assistência de Bruno Arleu de Araújo. Isso aconteceu devido às polêmicas nos jogos do time de São Januário neste início de campeonato.

Como chega o Flamengo

A tendência é que Tite vá com a força máxima para o duelo contra o rival. Dessa forma, Pedro, Varela, Cebolinha e Fabrício Bruno, que foram poupados no triunfo diante do Sampaio Corrêa-RJ, devem retornar à equipe titular. Este será o primeiro clássico de De la Cruz, principal reforço da temporada de 2024, que chega para ser titular no meio de campo rubro-negro. Por outro lado, Matías Viña ainda não estará em campo, pois ainda precisa ser regularizado para atuar pelo time da Gávea. Será a terceira partida do elenco principal no campeonato, já que ficaram alguns dias nos Estados Unidos para a pré-temporada e dois amistosos pela FC Series.

VASCO X FLAMENGO

Campeonato Carioca – 6ª rodada

Data: 04/02/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Medel, Léo (João Victor) e Lucas Piton; Jair, Praxedes e Payet; Rossi (Serginho), Rayan e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

Flamengo: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Gerson, Arrascaeta e De la Cruz; Cebolinha e Pedro Técnico: Tite

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães

Auxiliares: Luiz Cláudio Regazone e Gustavo Mota Correia

VAR: Rodrigo Nunes de Sá

