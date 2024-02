Torcedores do Palmeiras enxergam São Paulo mais rival do que o Corinthians

Torcedores já estão no Mineirão para a final da Supercopa - (crédito: Foto: Reprodução) Jogada10 Jogada10

O Palmeiras encara o São Paulo neste domingo (4/2), às 16h (de Brasília), no Mineirão, pela grande decisão da Supercopa Rei do Brasil. Contudo, neste sábado, a torcida palestrina já começou a chegar em Belo Horizonte. Em conversa com o Jogada10 em frente ao Gigante da Pampulha, os torcedores Vinícius Castro e Murilo Dias falaram da sua expectativa para a final.

A dupla vê a rivalidade com o São Paulo atualmente maior do que aquela tradicional com o Corinthians, por conta do retrospecto das equipes nos últimos anos. Afinal, o Palmeiras ganhou a final do Paulistão de 2022 e eliminou o Tricolor nas quartas de final da Libertadores de 2021. Em contrapartida, o Verdão acabou superado pelo Soberano na final do Estadual de 2021 e em duelos na Copa do Brasil de 2022 e 2023.

“Tudo que envolve os últimos jogos, a história dos dois times, todos os confrontos, mas a expectativa é a melhor possível. Desde 1942, não é um jogo, é uma história. Desde quando tentaram roubar o nosso estádio e tudo mais. Em algumas situações, falam até que a rivalidade é maior do que contra o Corinthians. Hoje, teoricamente, nosso maior rival é o São Paulo. O rival é o Corinthians, mas a gente considera o São Paulo por toda a história, desde a fundação, tem um tempero”, disse a dupla.

Torcedores do Palmeiras querem paz nos estádios

Por fim, um fator interessante para a decisão deste domingo, é que um clássico paulista terá a presença das duas torcidas no estádio, algo que não acontece desde 2016. Para Vinícius e Murilo, o jogo de hoje é de suma importância para termos jogos parecidos no Estado de São Paulo.

“A gente espera que dê tudo certo. Para que também volte em São Paulo e possamos ter jogos assim lá. Torcida única não é legal. Então quando você perde ou ganha, é legal estar lá para zoar. Espero que volte”, finaliza Murilo.

