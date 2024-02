Milan vence o Frosinone e encosta nos líderes do Italiano

Giroud é um dos destaques do Milan desde 2021 - (crédito: Foto: Getty Images) Jogada10 Jogada10

Em jogo de cinco gols, o Milan visitou e derrotou o Frosinone por 3 a 2 neste sábado (03). Os gols do Rubro-Negro foram marcados por Giroud, Gabbia e Jovic, enquanto Soulé e Mazzitelli anotaram para os donos da casa. O embate valeu pela 23ª rodada do Campeonato Italiano.

Com o resultado, o Milan segue em terceiro lugar, mas agora com 49 pontos. A liderança é da Internazionale de Milão, com 54. A Juventus está em segundo, com 53. Aliás, Inter e Juve vão se enfrentar neste domingo (04). A Inter, porém, tem 21 jogos, contra 22 da Juve e 23 do Milan. A Atalanta fecha o G4, com 36 pontos.

Roma, Fiorentina e Lazio se aproximam do G4, com 35, 34 e 34 pontos, respectivamente. Esta última, inclusive, mede forças com a Atalanta. Assim, pode fechar a rodada entre os quatro primeiros colocados. Atual campeão, o Napoli é apenas o nono. Derrotado neste sábado, o Frosinone é apenas o 13º, com 23 pontos.

Dessa forma, o Milan ainda sonha com o título do Italiano, mas este está bem difícil. Na temporada 2023/2024, o Rubro-Negro já foi eliminado na Copa da Itália, não disputou a Supercopa e ficou em terceiro na fase de grupos da Champions League. Dessa forma, disputará a Liga Europa neste semestre, sendo sua maior chance de título no ano.

Como foi o jogo

Giroud abriu o placar logo aos 17 minutos, após passe de Rafael Leão. Agora, o camisa 9 do Milan tem 11 gols na competição. Assim, está atrás apenas de Lautaro Martínez, da Inter, e Vlahovic, da Juventus. Eles somam 19 e 12, respectivamente. No entanto, o Frosinone empatou sete minutos mais tarde, com Soulé cobrando pênalti. Afinal, Leão colocou a mão na bola.

Na segunda etapa, o Frosinone até virou, com Mazzitelli aproveitando passe de Soule. Sete minutos mais tarde, aos 27, o Milan empatou com Gabbia aproveitando passe de cabeça de Giroud. Aos 36, o Milan deu números finais, com Jovic.

Próximos compromissos

O Milan agora enfrenta o Napoli, no próximo domingo (11), às 16h45 (horário de Brasília). No mesmo dia, mas às 8h30, o Frosinone visita a Fiorentina.

ITALIANO – RODADA 23

Sexta (2/2)

Lecce 3 x 2 Fiorentina

Sábado (3/2)

Empoli 0 x 0 Genoa

Udinese 0 x 0 Monza

Frosinone 2 x 3 Milan

Bologna x Sassuolo – 16h45

Torino x Salernitana – 8h30

Napoli x Verona – 11h

Atalanta x Lazio – 14h

Inter x Juventus – 16h45

Segunda (5/2)

Roma x Cagliari – 16h45

