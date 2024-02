Com saudades de 2023, Botafogo entrega o primeiro jogo na temporada

Tiquinho foi uma opção nula e saiu durante o intervalo - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo) Jogada10 Jogada10

O torcedor do Botafogo não tem um minuto de paz. Assim, no sexto jogo da temporada, o time resolveu reviver 2023 e entregou a paçoca para o Nova Iguaçu: 2 a 2, depois de forma tranquila fazer 2 a 0, neste sábado (3), no Bezerrão, pelo Campeonato Carioca. Este tipo de situação foi muito recorrente no ano passado e fez o alvinegro revisitar alguns traumas recentes.

O resultado, mais um tropeço de Tiago Nunes e seus Black & White Caps, mantém o Botafogo na vice-liderança do Estadual, agora, com 11 pontos, mesmo pontuação do Nova Iguaçu, que tem o mesmo número, mas fica atrás nos critérios de desempate. As duas equipes podem, então, ser ultrapassadas nesta jornada.

Gol providencial

O Botafogo, prejudicado pelo gramado que estava um pasto, não conseguiu impor o seu jogo. No entanto, aos poucos, encontrou soluções para superar a adversidade. Uma delas, a bola área. Hugo cobriu uma falta para Halter, bem posicionado, escorar para o gol. Glorioso na frente em um jogo chato, de pouquíssimas ocasiões de ambas as partes.

Sempre assim, Botafogo

Na etapa final, o Botafogo parecia um pouco melhor, principalmente, com a entrada de Jeffinho. No entanto, foi Júnior Santos que arrumou um pênalti para o Glorioso. Eduardo cobrou e colocou lá dentro. A alegria de alvinegro dura pouquíssimo. Em falha clamorosa da zaga, o Laranja da Baixada descontou, com Carlinho, mesmo atacante que, à vontade, decretou, no fim, o 2 a 2. É mesmo muito difícil ser botafoguense.

BOTAFOGO 2×2 NOVA IGUAÇU

Sexta rodada do Campeonato Carioca

Data e hora: 3 de fevereiro de 2024, às 16h (de Brasília)

Local: Bezerrão, Brasília (DF)

Gols: Halter, 44’/1ºT (1-0); Eduardo, 21’/2ºT (2-0); Carlinhos, 24’/2ºT (2-1); Carlinhos, 44’/2ºT (2-2)

BOTAFOGO: John (Gatito, 28’/1ºT), Tchê Tchê (Newton, 37’/2ºT), Halter, Bastos e Hugo; Barbosa (Kayque, 31’/2ºT), Freitas e Eduardo (Raí, 31’/2ºT); Sá, Júnior Santos e Tiquinho (Jeffinho, Intervalo). Técnico: Tiago Nunes

NOVA IGUAÇU: Santana; Tenório (Yan, 36’/2ºT), Pinheiro, Sérgio Raphael e Esquerdinha; Fernandinho (Ronald, 28/2ºT)’, Albert, Yago (João Victor, Intervalo) e Xandinho (Campos, Intervalo); Carlinhos e Bill (Carioca, 36’/2ºT). Técnico: Carlos Vitor

Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus

Auxiliares: Hugo Filemon Soares Pinto e Júlio César Souza Gaudêncio

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

Cartão Amarelo: Barbosa, Bastos e Nascimento (BOT), Xandinho, Fernandinho, Carlinhos, Pinheiro, João Victor, Ronald (NOV)

Cartão Vermelho:

