Lucca rouba a cena na vitória do Internacional. Faz até gol de bicicleta

O Internacional conseguiu grande vitória na tarde deste sábado (3/2), no Beira Rio sobre o Caxias, pela quinta rodada do Gauchão: 2 a 0. O cara foi o atacante Lucca. Ele entrou no segundo tempo e fez os dois gols, ou melhor, os dois golaços, que resolveram o jogo. Um de bicicleta e outro de rara qualidade num toquinho por cima do goleiro. O duelo no Beira-Rio foi o primeiro do ano com presença de público (25.458). O Inter estava cumprindo punição de jogar com os portões fechados por causa da confusão na semifinal do Gaúcho-2023 (exatamente contra o Caxias).

Com a vitória em casa, o Internacional vai aos dez pontos, na briga pela ponta com o Grêmio. O Caxias, tem cinco pontos e começa a se preocupar. Afinal, o primeiro dentro da zona de rebaixamento tem apenas um ponto a menos.

O primeiro tempo foi de frustração para o Internacional. Não adiantou ter uma posse massacrante (69%) e muito mais finalizações (12 a 2) nos primeiros 45 minutos. Faltou qualidade. De perigo, um chute de Alan Patrick e uma cabeçada de Vitão. E só.

Lucca faz a diferença para o Internacional

O que faltou no primeiro tempo, sobrou na etapa final: eficácia. Com a qualidade do atacante Lucca. O atacante que não vinha sendo aproveitado por Eduardo Coudet entrou no intervalo na vaga de Hyoran. O Inter já tinha perdido um gol feito com Enner Valencia e mandado uma trave com Wanderson, mas desencantou aos sete minutos. Wanderson fez grande jogada pela esquerda, driblando cinco vezes os rivais e conseguindo cruzar. A bola foi até Lucca e ele teve a solução perfeita para matar a marcação: mandou de bicicleta. Golaço. Aos 15, Lucca fez das suas de novo. Recebeu de Enner Valencia na entrada da área, saiu da marcação e deu um toquinho sutil. Outro golaço para fazer 2 a 0 e deixar os mais de 25 mil presentes ao Beira-Rio bem felizes neste jogo limpo, sem um amarelo sequer.

INTERNACIONAL 2X0 CAXIAS

5ª Rodada do Gauchão-2024

Data: 3/2/2024

Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

Público: 25.458

Renda: R$ 627.925,00

INTERNACIONAL: Anthoni; Bustos, Vitão (Mercado, 42’/2ºT), Robert Renan e Renê; Aránguiz; Hyoran (Lucca, Intervalo), Bruno Henrique (Gustavo Prado, 22’/2ºT) e Alan Patrick; Wanderson (Alario, 381/2ºT) e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

CAXIAS: Volpi; Marcelo Ferreira (Matheus Rocha, 28’/2ºT), Alisson, Denílson e Cesar; Barba (Joel, 28’/2ºT), Emerson Martins (Geilson, 11/2ºT), Elyeser, Vitor Feijão (Zé Andrade, 11’/2ºT) e Galvan (Tomas Bastos, 20’/2ºT); Gabriel Silva. Técnico: Gerson Gusmão.

Gols: Lucca, 7’/2ºT (1-0). Lucca, 15’/2ºT (2-0)

Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima

Auxiliares: Tiago Augusto Kappes Diel e Fabricio Lima Baseggio

Cartões amarelos: –

