Real Madrid x Atletico de Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

O clássico entre Real Madrid e Atletico de Madrid promete agitar a capital espanhola. Os rivais se enfrentam neste domingo (4), às 17h (de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol. O time merengue é o líder da competição, enquanto os colchoneros ocupam o quarto lugar e tentam impedir o reinado do arquirrival.

Onde assistir?

O jogo terá transmissão dos canais ESPN (TV fechada) e Star + (streaming).

Como chega o Real Madrid?

O Real Madrid chega embalado por uma sequência de 15 vitórias e um empate nos últimos 17 jogos. Porém, a única derrota no período foi justamente para o Atletico de Madrid, pelas quartas de final da Copa do Rei. Apesar da classificação sobre o rival da capital na semifinal da Supercopa da Espanha, o time merengue está engasgado com a derrota na competição nacional e tenta dar o troco.

Para seguir na liderança do Campeonato Espanhol, o Real Madrid aposta na força dentro do Santiago Bernabéu. O time merengue não é derrotado como mandante desde março do ano passado. Para o clássico, o técnico Carlo Ancelotti não terá à disposição o volante Aurélien Tchouaméni, que cumpre suspensão. Já o zagueiro Antonio Rudiger é dúvida após apresentar dores contra o Getafe.

Como chega o Atletico de Madrid?

Com cinco vitórias nos últimos cinco jogos, o Atletico de Madrid também vive boa fase. Os colchoneros, que venceram o Real Madrid nesta sequência pela Copa do Rei, busca o repeteco contra o maior rival e não pretendem facilitá-los na disputa pelo título. Além disso, uma vitória pode alimentar o sonho de entrar na briga pelo caneco.

Para atrapalhar o rival e entrar na disputa pelo título, o Atletico de Madrid terá que superar a sua irregularidade como visitante na temporada. O técnico Diego Simeone tem três problemas para o clássico. O zagueiro Cesar Azpillicueta, com lesão no menisco, o zagueiro José Gimenez e o atacante Alvaro Morata, ambos com lesões musculares, estão fora.

Real Madrid x Atletico de Madrid

23ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e horário: domingo, 04/02/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, na Espanha

Real Madrid: Andriy Lunin; Dani Carvajal, Antonio Rudiger, Nacho Fernández e Ferland Mendy; Fede Valverde, Eduardo Camavinga, Toni Kroos e Jude Bellingham; Rodrygo e Vinicius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti

Atletico de Madrid: Jan Oblak; Axel Witsel, Mario Hermoso e Reinildo; Nahuel Molina, Rodrigo De Paul, Koke, Saul e Samuel Lino; Antoine Griezmann e Memphis Depay. Técnico: Diego Simeone

Árbitro: José María Sánchez Martínez

Assistentes: Eduardo Prieto Iglesias e Iñigo Prieto López de Ceraín

