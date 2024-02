Grêmio supera o Avenida e engata a quarta vitória seguida

Grêmio vence o Avenida com gol de Nathan Fernandes - (crédito: Foto: Lucas Uebel / Grêmio) Jogada10 Jogada10

O Grêmio venceu o Avenida por 1 a 0 neste sábado (03), fora de casa, com gol do jovem atacante Nathan Fernandes. O jogo valeu pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho, e o Tricolor alcançou a quarta vitória seguida na competição.

Com o resultado, o Grêmio voltou à liderança do Campeonato Gaúcho, afinal, soma 12 pontos em cinco jogos, contra 10 do Internacional. Vale lembrar que os oito primeiros classificados (de 12 times) avançam para o mata-mata. O Avenida, por sua vez, encontra-se em 10º , com quatro. Na próxima terça-feira (06), o Grêmio recebe o Novo Hamburgo, enquanto o Avenida visita o Juventude no dia seguinte.

Aos 7, Carlos Henrique cobrou falta com perigo e exigiu boa defesa de Caíque. Pouco depois, Jean Carlo arriscou de fora da área, exigindo nova boa intervenção do goleiro gremista. O Grêmio, porém, aos poucos foi tomando conta da partida. Mas sem empolgar, é verdade.

Reinaldo e Dodi tiveram boas oportunidades antes de Nathan Fernandes abrir o placar. O jovem de 18 anos arrancou pela esquerda, foi abrindo espaço em direção ao centro do campo, arriscou de fora da área. Ainda na primeira etapa, o Grêmio teve chance com Cristaldo, enquanto o time da cada respondeu com Jean Carlos.

Na segunda etapa, mais uma vez, o Avenida teve as melhores oportunidades, com Bruno Camilo e Felipe Cruz. Assim como foi no primeiro tempo, o Grêmio cresceu logo depois, especialmente após a entrada de Lucas Besozzi. Em um dos primeiros toques na bola, o argentino fez grande jogada pela esquerda, dentro da área, e exigiu linda de Ruan Carneiro.

Em outra jogada, ele lançou Gustavo Martins, mas o zagueiro do Grêmio chutou para longe. Na reta final, o Tricolor passou a administrar a partida, mas viu o Avenida finalizar com Hélio Paraíba e quase empatar com Chicão.

AVENIDA X GRÊMIO

Quinta Rodada do Campeonato Carioca

Data e hora: 3 de fevereiro de 2024, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul (RS)

Gols: Nathan Fernandes, aos 34’/1ºT (0-1)

AVENIDA: Ruan Carneiro; Rodrigo Negueba (Chicão, aos 26’/2ºT) Rafael Goiano, Vitor Dadalt e César Nunes; Jhonata, Felipe Cruz, Carlos Alberto (Bruninho, aos 16’/2ºT) e Alan Cardoso; Carlos Henrique (Hélio Paraíba, aos 16’/2ºT) e Jean Carlo (Alexandre Camargo, aos 32’/2ºT) Técnico: Márcio Nunes

GRÊMIO: Caíque; João Pedro, Rodrigo Ely, Bruno Uvini e Reinaldo; Dodi, Villasanti e Cristaldo (Pepê, aos 14’/2ºT); Galdino (Gustavo Martins, aos 25’/2ºT), Nathan Fernandes (Lucas Besozzi, aos 14’/2ºT) e João Pedro Galvão (André, aos 25’/2ºT) Técnico: Renato Gaúcho

Árbitro: Erico Andrade de Carvalho (RS)

Auxiliares: Rafael da Silva Alves (RS) e Maíra Mastella Moreira (RS)

Quarto árbitro: Tiago Pires Staduto

Cartão Amarelo: João Pedro (GRE)

Cartão Vermelho:

