Luísa Sonza aproveita festival de música para acompanhar jogo do Internacional

Luísa Sonza esteve no Beira-Rio, neste sábado - (crédito: Foto: Reprodução/RBS) Jogada10 Jogada10

A cantora Luísa Sonza esteve no estádio Beira-Rio, para o jogo entre Internacional e Caxias, na tarde deste sábado (3), pelo Campeonato Gaúcho.

Colorada de coração, Sonza é consulesa cultural do clube desde maio de 2022, após convite feito pelo Inter.

Aliás, Sonza está no Rio Grande do Sul para se apresentar no Planeta Atlântida, no litoral do Rio Grande do Sul. Esse é um dos principais festivais de música do Brasil.

Além de Luísa, o evento contará ainda com a presença de Duda Beat, Thiaguinho e Gusttavo Lima. A previsão é que Sonsa suba no palco já na madrugada de domingo (4).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.