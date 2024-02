Paulinho discute com torcedor do Atlético: ‘Riquinho quer fazer graça’

Paulinho ficou irritado com torcedores do Atlético - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético) Jogada10 Jogada10

A derrota do Atlético para o Cruzeiro, por 2 a 0, na noite deste sábado (3), na Arena MRV, pelo Campeonato Mineiro, deixou 100% do público irritado, afinal, só havia, no local, torcedores atleticanos. Na saída para os vestiários, no entanto, quem ficou muito chateado foi o atacante Paulinho.

Quando passava pelo túnel a caminho do vestiário, torcedores gritavam e reclamavam da postura do time e dos atletas. O camisa 10, então, não suportou ouvir os xingamentos e voltou para discutir.

“Torcedor riquinho quer fazer graça”, gritou Paulinho.

A turma do “Deixa Disso” apareceu e levou o astro para os vestiários. Em seguida, o jogador preferiu não parar na zona mista para conversar com a imprensa.

Paulinho recebeu muitas críticas na noite deste sábado. Afinal, ele teve a única grande oportunidade do Galo na partida, ficou cara a cara com Rafael Cabral, goleiro do Cruzeiro, no entanto, não aproveitou. O arqueiro levou a melhor. O lance ocorreu no início do primeiro tempo.

Aliás, Felipão comentou sobre o lance em sua entrevista coletiva. Ele, no entanto, evitou qualquer polêmica.

“Ano passado a bola do Paulinho entrada. Esse ano não entrou. Não adianta acharmos e formularmos… São detalhes que temos que trabalhar durante a semana”, concluiu.

Torcida do Atlético dá problema

Alguns torcedores do Galo tentaram invadir o gramado da Arena MRV após o segundo gol do Cruzeiro. Eles não conseguiram chegar até os atletas, afinal, foram contidos por seguranças.

Aliás, vários copos e objetos foram jogados no gramado. O árbitro Paulo César Zanovelli recolheu tudo que foi passado e entregou ao delegado do jogo.

