Flamengo terá maratona de clássicos em fevereiro; Confira o calendário

Flamengo enfrentará os três arquirrivais em fevereiro, todos no Maracanã, pela Taça Guanabara

Chegou o mês do Carnaval e o Brasil viverá dias de folia. No entanto, o calendário do futebol não para, e o Flamengo terá nada menos que os três clássicos do Rio de Janeiro em fevereiro, ambos válidos pela Taça Guanabara. O primeiro deles acontece neste domingo (4), às 19h (de Brasília), no retorno do Maracanã, depois de 38 dias fechado em virtude de melhorias no gramado.

Depois da pré-temporada nos Estados Unidos, o elenco principal embarcou em Belém, no Mangueirão, e conseguiu três pontos diante do Sampaio Corrêa. Com um jogo a menos que seus adversários, o Rubro-Negro soma oito pontos, cinco atrás do líder da aça Guanabara, o Fluminense.

Na sequência do Estadual, o Flamengo terá mais um clássico nesta semana que antecede a folia carioca. Assim, na quarta0-feira (7), às 21h30, o Maracanã será palco do duelo com o Botafogo. O Alvinegro vem de dois empates consecutivos na temporada e perdeu a chance de encostar no Tricolor ao ficar no 2 a 2 com o Nova Iguaçu.

Sequência no Maracanã e visita ao Nordeste

No sábado de carnaval, dia 10, os comandados de Tite medem forças com o Volta Redonda, no jogo atrasado pela terceira rodada, às 16h (de Brasília), também no Maracanã. O estádio enfrentou o intenso calendário do futebol brasileiro, assim como dois shows em dezembro, de Ivete Sangalo e do ex-Beatles, Paul McCartney.

O clube retornou ao Rio invicto e com um lucro de R$ 3,1 milhões pelas partidas itinerantes do início de Estadual. Ao todo, foram quatro jogos em estádios do Norte e Nordeste do país. No dia 14, às 21h (de Brasília), o Flamengo volta ao Nordeste, desta vez no Batistão, em Sergipe, para enfrentar o Bangu. Três dias depois, o time entra em campo novamente no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), contra o Boavista.

Por fim, O Rubro-Negro terá o terceiro clássico de fevereiro. No dia 25, ainda com horário a ser definido pela Federação do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), o adversário será o Fluminense. Os rivais protagonizaram as últimas quatro decisões do Campeonato Carioca (2020, 2021, 2022 e 2023), com dois títulos para cada lado, e o Tricolor tentando o tri em 2024.

Confira o calendário do Flamengo em fevereiro

Sexta rodada do Campeonato Carioca

Vasco x Flamengo – dia 4, às 19h

Maracanã

Sétima rodada do Campeonato Carioca

Flamengo x Botafogo- dia 7, às 21h30

Maracanã

Terceira rodada do Campeonato Carioca

Flamengo x Volta Redonda- dia 10, às 16h

Maracanã

Oitava rodada do Campeonato Carioca

Bangu x Flamengo – dia 14, às 21h30

Batistão, Sergipe

Nona rodada do Campeonato Carioca

Flamengo x Boavista- dia 17 , às 21h30

Maracanã

Décima rodada do Campeonato Carioca

Flamengo x Fluminense- dia 25, horário a definir

Maracanã

